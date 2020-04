Ziua Mondială a Vocii, World Voice Day, este celebrată anual în 16 aprilie. După cum a explicat medicul specialist ORL din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, dr. Anamaria Matioc, Ziua Vocii este sărbătorită de toți cei care știu că glasul e instrumentul prin care devii mai carismatic, mai convingător, profesionist în ceea ce alegi să faci indiferent că ești: actor, medic, avocat, jurnalist, inginer, agent de vânzări sau student. ”Tot sufletul poate fi exprimat prin voce.Trecem prin momente grele în ceea ce privește pacienții, familiile, prietenii și noi înșine. Lumina de speranță vine din nou din știință și artă. Nu există niciun alt instrument care să includă știința și arta la fel de mult precum vocea umană. Vocea e ceva ce împărtășim cu ceilalți. Fără voce nu poți să cânți, să țipi, să plângi sau să râzi. Dar vocea este mai mult decât un conglomerat de sunete. Vocea spune multe despre personalitatea și starea noastră. De exemplu, din tonul vocii ne putem da seama dacă cineva e supărat, fericit, enervat sau relaxat. Situația critică a pandemiei cu coronavirus ne-a obligat să ne anulăm majoritatea activităților din această perioadă. Chiar dacă distanțarea socială a devenit un imperativ al vremurilor pe care le trăim, vocea are o putere fantastica pe care noi o putem folosi, iar cu ajutorul ei putem împărtăși cu cei dragi sentimente,emoti și impresii. Comunicarea reprezintă un proces esenţial de menţinere a legăturilor interumane, care stă la baza organizării sociale, ținându-ne împreună in contextul epidemiologic actual. Și să nu uităm, împreună putem face lucruri minunate”, a spus medicul specialist. Potrivit acestuia, Ziua Mondială a Vocii a început să fie celebrată şi la Zalău din anul 2016. Ziua Mondială a Vocii este un demers ce are ca scop conştientizarea publicului asupra importanţei crescânde a vocii umane în activitatea socio-profesională, un mod de a atrage atenţia asupra problemelor vocale. Iniţiativa acestei celebrări a fost luată în 1999, în Brazilia, la început sub denumirea de Ziua Naţională a Vocii, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la creşterea incidenţei cancerului de laringe. Acţiunea s-a răspândit rapid, pentru ca în 2013, data de 16 aprilie să fie declarată oficial drept Ziua Mondială a Vocii.