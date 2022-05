De astăzi, fanii UNTOLD au ocazia să își achiziționeze, pe lângă abonamente, și bilete pentru o zi de festival.

Cei care vor să se distreze în universul magic UNTOLD au la dispoziție două variante de bilete de o zi: biletul General Access, la prețul de 50 de euro + Taxe sau biletul VIP Access, la prețul de 106 euro + Taxe. Cei care își achiziționează Day Ticket își vor putea alege ziua în care să vină și să se bucure de experiențe de neuitat.

UNTOLD este unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume și are loc în 2022, între 4 și 7 august, la Cluj-Napoca. În cele 4 zile și 4 nopți de festival, îi veți putea vedea pe David Guetta, Don Diablo, Hardwell, Morten, Kygo, Steve Aoki, Tujamo, Paul Kalkbrenner, Above and Beyond, Borgore, Dub Fx și Woodnote.

Mai multe informații despre biletele de o zi găsiți și pe untold.com.

Sursa: Realitatea de Cluj