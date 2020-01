Boboteaza, Aratarea Domnului (limba greacă), reprezintă sfarsitul celor 12 zile ale sarbatorilor de iarna, care incep pe 24 Decembrie in Ajunul Craciunului.

In limba greaca, cuvantul Boboteaza este supranumit Teofanie sau Epifanie și se traduce prin Aratarea Domnului, si anume a Sfintei Treimi.

Cu prilejul Bobotezei se obisnuieste ca toate apele sa se sfinteasca, in timp ce preotul se duce la un rau sau o apa unde va arunca crucea. Conform traditiei, mai multi barbati se arunca in apa ca sa o aduca inapoi, iar cel care reuseste sa scoata crucea din apa se spune ca va avea noroc tot anul.

De Boboteaza exista obiceiul cand preotul vine cu Iordanul sau Chiraleisa.

În trecut, după ce preotul termina de rostit Troparul Botezului si stropirea cu agheasma in casa, acesta era invitat sa se aseze la masa.

Conform datinilor stramosesti, de Boboteaza credinciosii nu trebuie sa spele haine. Mai mult, apa sfintita luata are in aceasta zi puteri miraculoase.

Aceasta nu se strica niciodata.

In nordul tarii, la sat, femeile obisnuiau sa se adune in grupuri mari acasa la cineva unde aduceau alimente si bautura. Acest obicei este cunoscut si sub numele de Iordanul femeilor. Femeile cantau si dansau intreaga noapte.

In prezent, in unele regiuni ale tarii, de Boboteaza are loc integrarea tinerelor casatorite recent in cadrul comunitatii femeilor casatorite.

Acest lucru se facea prin udarea acestora cu apa din fantana sau dintr-un rau (Calendar Ortodox.ro).