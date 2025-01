Președintele ales Călin Georgescu a fost prezent, luni seară, într-o noua ediție incendiară Culisele Statului Paralel, alături de Anca Alexandrescu. Candidatul suveranist a făcut o serie de precizări despre discuțiile pe care le-a purtat cu avocați și oficiali europeni pentru a găsi o soluție în impasul provocat de anularea alegerilor. De asemenea, Georgescu a precizat că cel pe care l-a numit „cetățeanul Iohannis” nu are altă variantă decât să părăsească postul pe care-l ocupă fără drept și de care se agață pentru că „are vulnerabilități” despre care instituțiile statului știu.

Am mers în Germania, dar nu doar acolo. A trebuit să discut direct cu avocați internaționali pe această temă, și la CEDO, să vedem cum stă situația direct de la sursă, la Strasbourg, în așa fel încât să avem o imagine completă. Acum așteptăm rezultatele, pot să vă spun că precedentul creat în România nu poate fi să fie privit doar în sens negativ, adică ce au făcut CCR și cetățeanul Iohannis, adică 9 oameni plus unul, se creează un precedent la nivel mondial. Este și în sens pozitiv, în sensul în care ceea ce a făcut poporul român este unic. Poporul român și-a luat destinul în mâini și a demonstrat lumii întregi că sunt oameni cu principii. Așa cum am văzut și zilele trecute, la proteste, poporul român a spus clar că aici este vorba despre principii. Putem negocia orice, dar nu negociem principii”.

UE ÎȘI INSTALEAZĂ OAMENII DE CARE ARE NEVOIE. DOVADA CLARĂ A FRAUDEI COMISE, INCLUSIV ÎN ROMÂNIA

Acest caz (Thierry Breton) demonstrează clar că UE își instalează oamenii de care are nevoie pentru a nu ieși din decorul deja stabilit și e o dovadă clară a fraudei comise cu implicarea lor, inclusiv în România, dar și a faptului că este o ingerință clară în ingerințele unui stat. Este foarte important că și-au dat arama pe față. De aceea spuneam că este un precedent pozitiv, pentru că foarte multă lume, inclusiv în Europa s-a uitat cu ochi buni la ceea ce a făcut poporul român. Este un val peste tot în Europa care nu poate fi oprit, în Germania este un curent foarte puternic, pe care și nemții l-au văzut în România.

Violența a venit fix de la cei care nu respectă legea, de la cei care vor să ignore legea. Dacă statu este în afara Constituției Românie, înseamnă că este un stat violent, un stat care-și atacă cetățenii Iar dacă ICCJ sau CCR nu vor găsi o soluție, înseamnă că în scurt timp putem să nu mai avem republică și că justiția este bazată ori pe incompetență, ori pe trădare.

PENTRU IOHANNIS EXISTĂ O SINGURĂ SOLUȚIE: SĂ PLECE

Legat de cetățeanul Klaus Iohannis, vreau să spun două lucruri:

Cel care creează violența este chiar el, pentru că el a încălcat legea, o ignoră și ignoră dreptul românilor la vot

Doi – NU există decât o soluție, să plece,. Nu știu de unde să demisioneze, că nu mai este legitim, dar există un singur mod, să plece, pentru că dacă acest lucru nu se întâmplă, se pot dezvolta multe lucruri la adresa sa.

