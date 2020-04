Reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA)Sălaj recomandă consumatorilor din întreg judeţul să acorde în această perioadă o atenţie deosebită în ce priveşte achiziţionarea alimentelor, în special a produselor specifice perioadei pascale: ouă, carne de miel, carne de curcan, pește, produse lactate, cozonaci și produse de patiserie și alimente de origine vegetală. Aceste produse trebuie să fie achiziţionate din unităţi autorizate și înregistrate sanitar veterinar în care se realizeaza control oficial. Pentru a fi sigure, ouăle din reţeaua comercială trebuie să provină din ferme libere de boli infecto-contagioase supuse controlului veterinar și trebuie, să fie ambalate, marcate şi etichetate corespunzător. Pe ou trebuie marcat lizibil codul fermei producătoare, data valabilităţii, marca centrului de ambalare, sistemul de creştere și categoria de greutate.In pieţele agroalimentare pot fi comercializate ouă de către producatori care sunt înregistraţi la DSVSA Sălaj pentru vânzare directă şi posedă documente au etichete corespunzătoare, iar aceşti producători sunt controlaţi zilnic. În cazul comercializării de lapte sau produse obţinute din lapte destinate comercializării directe către consumatorul final de către producătorii agricoli, acestea pot fi expuse la vânzare, în exclusivitate în incinta spaţiilor special amenajate în pieţe agroalimentare (sectoare de lactate), numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare de unică folosinţă (pungi de plastic alimentar, hârtie cerată alimentară, etc), sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător, în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confecționate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic,ceramică,etc). În perioada expunerii la vânzare și cea a comercializării laptele și produsele lactate trebuie să fie însoţite de informaţii scrise din partea producătorului, care să conţină menţiuni referitoare la denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obţinerii, originea laptelui ( vacă, bivoliță), prețul produsului etc.Carnea de oaie sau de capră comercializată prin unități comerciale ( magazine, măcelării, supermarket etc), provine în exclusivitate din abatoare autorizate sanitar veterinar, şi are aplicată marca de sănătate prin ştampilare în urma examenului sanitar veterinar. Mărcile de sănătate au forme ovale cu dimensiunea de de 6,5/4,5 cm şi au înscripţionate în centru numărul de autorizare al unităţii de sacrificare. În partea superioară au inscripţionat România sau RO, iar în partea inferioară au inscripţia CE sau EC. DSVSA Sălaj prin personalul propriu de la sediul instituţiei şi subuniţatile din judeţ asigură consumatorii că alimentele produse în judeţul Sălaj şi cele comercializate in unitaţile supuse controlului sanitar veterinar se încadrează în parametrii de calitate şi sunt sigure pentru consum.