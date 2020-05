Polițiștii sălăjeni au pus în aplicare, zilele trecute, patru mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, emise de Judecătoria Jibou. Persoanele au fost încarcerate în arestul inspectoratului şi urmează să fie transferate la penitenciar în vederea executării pedepsei. Au fost condamnate pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice și lovire sau alte violenţe.

„În data de 27 mai a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu poliţiştii Postului de Poliție Crișeni, au pus în executare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de Judecătoria Jibou, pe numele unui bărbat de 45 ani, din comuna Crișeni. Bărbatul a fost condamnat la un an și 3 luni închisoare pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. Alt mandat, emis pe numele unui bărbat, în vârstă de 60 de ani, din municipiul Zalău, condamnat la un an şi 6 luni de închisoare, tot pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, a fost pus în aplicare în cursul zilei de ieri de către poliţişti”, au explicat reprezentanții Poliției Sălaj.

Trei ani de închisoare pentru lovire

Şi poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Jibou au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis pe numele unui tânăr de 30 de ani, din comuna Gârbou, care are de executat o pedeapsă privativă de libertate de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe.

Ultimul mandat, emis pe numele tânăr de 28 de ani, tot din comuna Gârbou, condamnat la 6 luni închisoare pentru lovire sau alte violenţe a fost pus în aplicare de poliţişti.

Cele patru persoane condamnate au fost depuse în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Sălaj şi urmează a fi transferate la penitenciar în vederea executării pedepsei.