Acasă Politica CRISTOIU ARUNCĂ BOMBA: BOLOJAN VINE CU O ALTĂ VARIANTĂ PRIVIND DECIZIA CCR Politica CRISTOIU ARUNCĂ BOMBA: BOLOJAN VINE CU O ALTĂ VARIANTĂ PRIVIND DECIZIA CCR De către Realitatea De Salaj - 26/03/2025 Ion Cristoiu dă de gol jocurile din spatele scenei politice. Maestrul spune că sistemul nu va reuși să oprească revolta românilor, indiferent de ce măsuri ar lua. ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR TELEVIZIUNEA DE CASĂ A LUI PONTA, ATACURI MINCINOASE LA ADRESA SOCIOLOGULUI MARIUS PIELEANU SIMION ANUNȚĂ MOBILIZAREA: NU L-AM UITAT PE GEORGESCU CIOLACU, DECLARAȚII EXPLOZIVE DESPRE ANULAREA ALEGERILOR CIOLACU: MI-AȘ FI DORIT SĂ CANDIDEZE ȘI CĂLIN GEORGESCU. DOI CANDIDAȚI ÎI COPIAZĂ MESAJUL CASA ALBĂ: KIEV ȘI MOSCOVA AU ÎNCHEIAT ACORDURI PENTRU SECURITATEA MARITIMĂ ȘI STOPAREA ATACURILOR ENERGETICE REACȚIA PREMIERULUI MARCEL CIOLACU, DUPĂ CE SUA A SUSPENDAT TEMPORAR PROGRAMUL VISA WAIVER PENTRU ROMÂNIA SANCȚIUNI MAI MARI PENTRU PARLAMENTARII CARE LIPSESC NEMOTIVAT DE LA ȘEDINȚE GEORGE SIMION, ANUNȚ DE UNITATE PENTRU MITINGUL DE ZIUA LUI CĂLIN GEORGESCU NICUȘOR DAN SPUNE CĂ L-AR LUA PE KLAUS IOHANNIS CONSILIER LA COTROCENI: „ARE PROASPETE TOATE LEGĂTURILE CU TOȚI PARTENERII” CĂTĂLIN PREDOIU RĂSPUNDE ACUZAȚIILOR AUR ȘI COMENTEAZĂ ÎNTÂRZIEREA PROGRAMULUI VISA WAIVER