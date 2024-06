Ionel Nițu, finul lui Florian Coldea, a lucrat în Serviciul Român de Informații și a condus, până în decembrie 2012, Departamentul Central de Analiză. Este considerat un apropiat al generalului Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului SRI. De altfel, Nițu și Coldea au fost colegi de cameră pe vremuri, la studii, a dezvăluit presa de-a lungul vremii.

Ionel Nițu este președintele „New Strategy Center”, o structură înființată în 2015 la Cercul Milițar Național cu participarea şefului Cancelariei Prezidenţiale de la aceea vreme, Dan Mihalache. Despre acest ONG, Nițu spunea atunci că este „un laborator de idei și proiecte strategice, care își propune să fie locul unde să se inițieze și să se urmărească marile proiecte ale acestei națiuni”.

„Apărarea, legătura dintre modernizarea armatei și dezvoltarea industrială, securitatea energetică, provocările legate de amenințările hibride, securitatea cibernetică, securitatea financiară, educația, diplomația publică și combaterea extremismului sunt câteva dintre domeniile asupra cărora New Strategy Center își concentrează activitatea”, apare în descrierea ONG-ului.

În presă au apărut, însă, informații, că ONG-ul ar avea ca țintă controlarea relației cu NATO și SUA și că prin intermediul acestuia se dorește controlarea relațiilor externe, dar și marele proiecte interne. ONG-ul lui Nițu a organizat în trecut, la Londra, un simpozion la care ar fi luat parte mai multe personaje cheie, printre care și fostul vicepremier Vasile Dîncu sau Dan Dungaciu, membru și în conducerea acestui ONG.

Totodată, în anul 2017, pe profilul de facebook al lui Ionel Nițu apăreau îndemnuri la revolte în Piața Victoriei. Tot despre Ionel Nițu, ziarul Flux 24 a scris în 2017 că este cel care controlează Intelseco, o companie specializata in domeniul serviciilor de securitate integrata, care pe cybersecurity deținea la acea vreme majoritatea contractelor cu statul.

Ionel Nițu, finul lui Coldea, este și unul dintre pionii care, pe vremea pandemiei, anunța apocalipsa Covid în România. El a postat o serie de mesaje prin care încerca să genereze frică în rândul oamenilor.

OMUL LUI COLDEA ANUNȚA APOCALIPSA COVID-19

„Anul acesta nu vom avea alegeri. Văd multe bannere pe străzi/clădiri și nu înțeleg care e rostul lor si cum justifica acei candidați irosirea banilor publici. Nu reiau ideea ca abia acum vom resimți pandemia în toată forța ei, am scris deja despre asta și m-au atacat toți covido-scepticii. În ritmul acesta, în septembrie vom ajunge probabil la un nefericit record european de contaminări/zi. Raportat la totalul populației, probabil România va depăși Italia și Spania. Am uitat probabil cât de speriați eram de cifrele din aceste două țări în martie aprilie.”

sursa: Ionel Nițu/2020

Numele lui mai apare și într-un scandal cu publicația Flux 24. Fostul șef al Centrului de analiză al SRI a lansat informația că între ziarul românesc și portalul rusesc Sputnik finanțat de Kremlin ar exista o legătură. Ziariștii au arătat cu date concrete că Ionel Nițu minte.

CUM EXPLICĂ FINUL LUI COLDEA DEZVĂLUIRILE

După dezvăluirile făcute de jurnaliști, Ionel Nițu a precizat: „În primul rand nu mai sunt de circa un an actionar la Intelseco si in al doilea rand va rog sa demonstrati ca firma „detine majoritatea contractelor cu statul”; Dacă ați fi făcut minimul de verificări, ați fi constatat ca Intelseco a avut o cifră de afaceri de 56.432 lei în 2015, cu un profit de circa 2.400 lei. Daca ăsta e tot bugetul pe cybersecurity al Romaniei, atunci avem o mare problema ca țară. (…) Nu am inteles cum New Strategy Center controlează marile proiecte… În logica dumneavoastră, controlam și relațiile cu Administrația americană, controlăm și relațiile cu Republica Moldova, ba chiar și tot ce se întâmplă în Balcani și Regiunea Extinsă a Mării Negre, controlăm și contrabanda și contrafacerea. Este aberant!”.

sursa: Ionel Nițu/2017