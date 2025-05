Călin Georgescu și George Simion au lămurit ”cine pe cine a luat de mână” în actualele alegeri prezidențiale.

”Cine pe cine a luat de mână? Eu cred că a fost un lucru transmis în chimia noastră și nu cred că a fost din partea noastră, mai repede pasul acesta a fost făcut de alții.

Suntem împreună, suntem o echipă. Adevărata victorie aparține celui care nu abuzează de victoria sa, care nu umilește în numele ei. E victoria bunului simț. De aceea suntem împreună. Ce ne ghidează este concentrat într-un singur cuvânt: smerenie.

Cel mai mare eșec e atunci când succesul te depășește. E bine să fim rezervați față de sufletul poporului român, față de necazurile si bucuriile lui. Aș vrea să văd doar oameni fericiți. Pacea este cel mai măreț proiect al omenirii. Renașterea e proiectul lui Dumnezeu. Numai această viziune poate aduce iertarea. Ea fiind cel mai înalt spirit al ființei umane. Numai un om cu adevărat măreț are capacitatea de a ierta! Iertarea înseamnă vindecare, este peste iubire. Iubirea topește orice, iertarea depășește totul”, a declarat Călin Georgescu.

George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale, l-a completat pe candidatul interzis de sistem: ”Ceea ce ne aduce împreună este dorința de a ne vedea poporul fericit și asta este mai presus de orice chestiune minuscuă.

Nici nu au existat tensiuni altele decât cele minore. Au fost foarte multe filmări false, am încercat să spun adevărul săptămâna trecută și am fost atacat. Am dezvăluit public că au existat filmări false cu lucruri pe care noi nu le-am spus, însă au fost răstălmăcite de cei care nu vor binele României. S-au dat peste cap timp de două săptămâni ca să împiedice unitatea dintre noi. Nu suntem importanți noi ca persoane, este important poporul român care în ultimii 35 de ani a fost jignit, umilit.”

