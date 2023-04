De-a lungul carierei sale, Belafonte a fost implicat în diverse cauze sociale sau umanitare. A fost un susţinător al mişcării pentru drepturile civile şi un prieten apropiat al lui Martin Luther King. Belafonte a fost activ în eforturile umanitare africane, apărând şi în cântecul caritabil „We Are the World” (1985), produs de Michael Jackson. În 1987 a devenit ambasador al bunăvoinţei pentru UNICEF. În 2014, a primit Premiul umanitar Jean Hersholt de la Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice.

Premii şi disticţii primite: Medalia Spingarn, National Medal of Arts, Marian Anderson Award, Premiul Grammy pentru întreaga carieră, Premiul Emmy, Letelier-Moffitt Human Rights Award, Jean Hersholt Humanitarian Award, Theatre World Award, Ambassador of Conscience Award, Tony Award for Best Featured Actor in a Musical, NAACP Image Award – Chairman’s Award, Kennedy Center Honors, Paul Robeson Award, Order of Jamaica, Four Freedoms Award – Freedom Medal. De asemenea, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, mai notează site-ul imdb.com.