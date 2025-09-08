Președintele SUA a lansat, duminică, ceea ce a numit „ultimul avertisment” către Hamas, cerându-i să accepte o nouă propunere de încetare a focului mediată de Washington, despre care afirmă că Israelul a fost deja de acord.

Într-o postare pe rețelele sociale, Donald Trump a scris: „Toată lumea vrea ca ostaticii să se întoarcă ACASĂ. Toată lumea vrea ca acest război să se încheie!”, adăugând: „Acesta este ultimul meu avertisment. Nu va mai exista un altul.”

Potrivit Euronews, propunerea ar fi fost expediată Hamas, duminică, de emisarul special al SUA, Steven Witkoff.

Se pare că planul prevede ca SUA să susțină oprirea operațiunii militare israeliene, în schimbul eliberării imediate a tuturor ostaticilor. La rândul său, Israelul ar urma să elibereze până la 3.000 de prizonieri palestinieni.

În prezent, în Gaza se află 48 de ostatici, dar doar aproximativ 20 dintre ei se crede că ar mai fi în viață.

Nu este prima dată când Donald Trump lansează un astfel de ultimatum. Un „ultim avertisment” similar a fost transmis și în luna martie, amintește Euronews.

Mesajul său pune acum o presiune publică intensă asupra Hamas pentru a răspunde la un acord pe care Washingtonul îl consideră cheia încheierii conflictului de lungă durată.