Avocatul Eugen Ghivu, care reprezintă în instanța societatea de avocatură a lui Doru Trăilă, a făcut „spectacol” în față întrebărilor puse, marți, de reporterul Realitatea PLUS. Acesta a refuzat să răspundă la întrebările incomode puse de jurnalistul nostru legate de acel onorariu de 600.000 de euro care i-a fost cerut la un moment dat de Florian Coldea omului de afaceri Cătălin Hideg pentru „optimizarea” unui dosar de corupție instrumentat de Parchetul European. Pentru că a refuzat să facă acest lucru s-a ajuns acum în instanța. Avocatul s-a eschivat, de asemenea, să răspundă la întrebarea dacă este elevul lui Doru Trăilă și cum a ajuns să-l cunoască pe avocatul Statului Paralel, mărginindu-se să spună doar: „Este o prostie. Nu are sens să discutăm”.

Marți se judecă ridicarea titlului executoriu pe care l-a înaintat avocatul Statului Paralel, Doru Trăilă, împotriva omului de afaceri Cătălin Hideg, dar și împotriva companiei Sanimed, deținută de acesta din urmă.

Mai jos redăm răspunsurile halucinante oferite reporterului Realitatea PLUS de avocatul care reprezintă în instanță SCP Doru Trăilă &Asociații:

Realitatea PLUS: Buna dimineata, domnule avocat! Sunteti din partea dl. Traila. Ce ati cerut astazi la proces?

Avocat: Ati fost in sala, va rog frumos. Nu am alte comentarii.

Realitatea PLUS: Dl avocat, cereti in continuare plata unei sume de bani a unui contract cu clauza ilicita. Este foarte clar. Nu exista nici macar factura atasata la dosar. Vi se pare normal din perspectiva dvs de profesionist al dreptului?

Avocat: Nu am comentarii. Am discutat o chestiune pur juridica in sala de judecata cu privire la contestatia la executare.

Realitatea PLUS: Ati fost si dvs elevul dl Traila?

Avocat: Nu am ce discuta suplimentar pe tema asta.

Realitatea PLUS: Sunteti din partea acestuia? De la Casa lui de avocatura?

Avocat: Doamna, nu are sens sa discutam.

Realitatea PLUS: Dl avocat, dar este de interes public acest lucru in contextul in care cereti 600.000 de euro. Este o suma exorbitanta pentru o cauza ilicita.

Avocat: Ati fost in sala si ati auzit discutia.

Realitatea PLUS: Si nu puteti, din respect pentru telespectatorii nostri, sa motivati acest lucru?

Avocat: Nu.

Realitatea PLUS: Nu va lasa dl Traila?

Avocat: Nu, am o obilgatie profesionala avand in vedere ca societatea de avocati e clientul meu. Nu?

Realitatea PLUS: Dl. avocat, din respect pentru telespectatorii nostri, va rog frumos sa explicati acest lucru pentru ca nici in fata instantei nu s-a prezentat o factura care sa ateste acele servicii.

Avocat: Nu am alte comentarii. Multumesc!

Realitatea PLUS: Cum motivati acest lucru fiindca cereti niste lucruri aberante?

Avocat: Ati fost in sala si ati vazut ce s-a discutat.

Realitatea PLUS: Dar dorim sa primim un raspuns, dl avocat.

Avocat: Nu aveti cum sa primiti de la mine.

Realitatea PLUS: Sa stiti ca daca fugiti nu fugiti si de raspundere.

Avocat: Dar nu fug, ma plimb. Ma plimb cu dvs pana va plictisti.

Realitatea PLUS: Si Doru Traila de ce nu s-a prezentat astazi in fata instantei?

Avocat: Intrebati-l pe dl Traila

Realitatea PLUS: Pai nu-l reprezentati pe acesta?

Avocat: Eu nu am obligatia sa va dau dvs informatii despre clientul meu.

Realitatea PLUS: Pana la urma il reprezentati fiindca ati recunoscut acest lucru.

Avocat: Reprezint societatea de avocati, v-am spus.

Realitatea PLUS: Va intreb si va repet: ati fost elevul dl Traila? Cum ati ajuns la societatea lui de avocatura?

Avocat: Nu are sens sa facem aceasta discutie ca nu face obiectul…

Realitatea PLUS: Nu credeti ca ar trebui sa se lamureasca aceste lucruri in spatiul public?

Avocat: Daca am fost elevul dl Traila?

Realitatea PLUS: Nu, la toate intrebarile pe care vi le-am pus.

Avocat: Raspunde-ti dvs, daca vi se pare important.

Realitatea PLUS: Si preferati sa nu raspundeti la toate aceste intrebari?

Avocat: Da, ca nu au legatura. Este o prostie. Nu are sens sa discutam despre chestia asta.

Realitatea PLUS: Vi se pare acest dosar o prostie?

Avocat: Mi se pare intrebarea dvs. daca am fost elevul dl Traila o prostie.

Realitatea PLUS: V-am intrebat de acele contracte.

Avocat: Nu are sens sa discutam. Daca vreti ne plimbam inapoi, in fata, pana vine sa ma ia si pe mine masina.