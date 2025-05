Liderul suveranist a ținut să dezamorseze noile informații false legate de diplomele sale de studii. George Simion a venit la dezbaterea pe teme economice de la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Românei cu mai multe diplome, în original și copiii, care-i atestă studiile și notele.

„Nu vom lăsa capul jos in fata nimănui pentru ca am văzut în ultima perioadă un sir de minciuni în spațiul public, iar contracandidatul meu protejat de diferite interese, am văzut că si-a adus diploma de BAC.

Da, într-adevăr, față de fostul premier al țării posedă o diplomă de bacalaureat, dar și noi avem si diplome de BAC și diplome de licență, vi le arat pe toate fără probleme, sunt autentice, reprezintă instituții de învățământ în statul român, eu cred în potențialul creativ al statului român eliberat de paraziți si la poporului român prin toți reprezentanții săi care își fac cu cinste meseria,” a declarat George Simion.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor

Email: [email protected], Adresă: com. Tunari, sat Tunari, str. Geneva, nr. 20, parter, ap. 1, jud. Ilfov

CMF: 31250007, CPP A0B0C1D1E1 TUR 2

Sursa: Realitatea din AUR