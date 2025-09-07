Ediție explozivă Culisele Statului Paralel. Generalii subterani care au nenorocit democrația în România tremură din încheieturi și își pregătesc deja bagajele pentru fugă. Elena Udrea vine pentru prima oară într-un studio de televiziune după eliberarea din penitenciar și detonează, în direct, tot Statul Paralel.

Fostul ministru dezvăluie cum a fost filată și filmată la Paris de o echipă secretă condusă de generalul Florian Coldea și de serviciile franceze. Fostul ministru, ținut 4 ani după gratii, departe de fetiță, povestește, în premieră națională, cum a fost îngenuncheat Traian Băsescu în timpul suspendării din 2007, de către zonele de influență tenebroase din străinătate și cum încercau acestea să pună gheara pe datoriile țărilor arabe către România, prin operațiunea de șoc Omar Hayssam.

Într-o ediție exclusivă cum nu ați mai văzut, Udrea arată cu lux de amănunte cine a stat în spatele fugilor în Costa Rica și Bulgaria. Detalii bombă despre serviciile care au contactat-o în Costa Rica și cum s-a implicat direct generalul negru Florian Coldea în fuga ei în Bulgaria. Nu ratați cea mai tare ediție Culisele Statului Paralel, duminică de la ora 21, numai cu Anca Alexandrescu.