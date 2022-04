Electric Castle confirmă noi headliners pentru ediția a 8-a a festivalului: alături de Twenty One Pilots, Gorillaz și Deftones, intră ca și cap de afiș Disclosure, Peggy Gou și Moderat. Alți zeci de artiști importanți se regăsesc în line up, printre ei Caribou, Editors, Aurora, Sven Vath, Sofi Tukker și Mogwai.

5 zile, 10 scene pregătite, peste 250 de artiști din toate zonele muzicale – a opta ediție Electric Castle readuce festivalul în formatul consacrat, dar cu multe noutăți ce așteaptă să fie descoperite, între 13- 17 iulie, pe domeniul Bánffy din Bonțida. Organizatorii promit un festival extins ca suprafață și experiențe noi pentru cei 30.000 de fani care au achiziționat deja abonamente și pentru cei care decid să li se alăture.

Twenty One Pilots, Gorillaz și Deftones sunt trupe ce trebuie văzute live măcar o dată în viață, pentru a trăi lecții de show și muzică predate pe viu. Reconfirmarea lor pentru Electric Castle este cu atât mai importantă cu cât, în cei 2 ani de pauză din turnee mondiale, trupele au avut timp să iasă cu materiale noi. Twenty One Pilots a scos, anul trecut, cel de-al 6-lea album din carieră – Scale and Icy – un material care conține exact amestecul de rock, rap si synth-pop pe care milioane de fani, inclusiv din România, îl așteptau pentru a completa deja celebrele hit-uri Stressed Out sau Ride. Concertele lor sunt întotdeauna un amestec de haos și melancolie în doze intense, precum e de așteptat și la Bonțida, în premieră în România.

Deftones sunt deja în istoria muzicii nu metal, loc confirmat și de albumul pandemic Ohms nominalizat la Grammy și votat în top 10 cele mai bune albume ale anului 2020, ascultat, live, în premieră pentru România, la Electric Castle. După aproape 30 de ani de existență „virtuală”, Gorillaz continuă să surprindă chiar și generația ce abia acum descoperă marile hit-uri precum Feel Good Inc. sau Clint Eastwood. Pe raftul cu premii Grammy, Brit Awards, MTV sperăm că vor pune premiul pentru cel mai bun show la EC8.

Lista numelor noi pe afișul Electric Castle 8 e deschisă de pionierii muzicii deep house, Disclosure și Peggy Gou, unul dintre cele mai dorite nume pe scenele dance din lume. Artista, născută în Coreea de Sud, are un extraordinar talent de a transforma toate piesele cu care intră în contact, iar gou-mania este deja un fenomen internațional ce se va extinde și la noi.

Fanii Electric Castle l-au votat ca unul dintre cele mai bune concerte ale ediției din 2017, dar trupa a decis să se despartă imediat după acel moment. Moderat revine acum și, deși nu mai au nimic de demonstrat în muzica techno, promite un nou album. More D4ta va fi lansat în luna mai, perfect pentru a pregăti concertul lor din festival. Caribou, producătorul canadian cu 2 nominalizări la Grammy, este în plină promovare a celui mai recent album, Suddenly, ocazie de a-l redescoperi pe artist alături de propriul band, într-un show eliberator și cathartic.

Cu Editors, având 2 albume de platină în palmares, și Mogwai, zona de rock din Electric Castle se conturează foarte interesant. Pentru cei dornici să exploreze potențialul pop, printre propunerile organizatorilor sunt Aurora și Molchat Doma. Sven Väth, duo-ul electronic Sofi Tukker, Purple Disco Machine și mulți alți artiști completează afișul ediției.

Toți artiștii confirmați și biletele pentru toate cele cinci zile de festival pot fi găsite pe electriccastle.ro, cu o promoție specială Under 21, disponibilă pentru cei mai tineri fani ai festivalului ce-și doresc să trăiască 24/24h experiența Electric Castle. Organizatorii păstrează opțiunea de achiziție în rate a abonamentelor, la fel ca la edițiile anterioare, cu doar 47 Euro + TVA o primă rată ce rezervă automat biletul pentru întreaga perioadă.

Sursa: Realitatea de Cluj