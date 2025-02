Președintele PNL, Ilie Bolojan, a vorbit miercuri despre candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale, caracterizându-l drept un lider puternic, cu idei clare, experiență și capacitatea de a reprezenta România cu demnitate pe scena internațională.

„Crin Antonescu este un candidat pe picioarele lui. Are personalitate, are ideile lui clare, are vorbele la el și o mare experiență. Sunt convins că va reprezenta România într-o orientare pro-occidentală, ceea ce este extrem de important”, a declarat Bolojan la Pro TV.

Decuplarea de lumea politică, avantaj sau dezavantaj?

Deși Crin Antonescu a stat departe de viața politică în ultimii 10 ani, Ilie Bolojan consideră că acest lucru nu este neapărat un dezavantaj, ci poate fi chiar un atu.

„Expunerea constantă în politică duce la o uzură inevitabilă. Faptul că domnul Antonescu a stat departe de această scenă îl poate ajuta acum să se reconecteze cu electoratul. În ultimele săptămâni a demonstrat că are un discurs solid, consistent, și sunt convins că va confirma așteptările.”

Bolojan a subliniat și importanța faptului că Antonescu este susținut de întreaga coaliție, considerând că această strategie oferă stabilitate candidaturii sale.

„Faptul că avem un singur candidat susținut de coaliție este un mare câștig. Cu toate acestea, Crin Antonescu nu este un candidat care să fie manevrat din umbră, ci un om care gândește independent și are propria viziune”, a adăugat liderul PNL.

În încheiere, Bolojan și-a exprimat încrederea în șansele lui Crin Antonescu și în faptul că acesta poate aduce o schimbare reală pentru România.

„Nu am îndoieli că domnul Antonescu poate fi un nou început pentru țara noastră. Are maturitatea politică necesară și sunt sigur că va confirma așteptările”, a conchis Bolojan.

Crin Antonescu urmează să își oficializeze candidatura în perioada următoare, iar susținerea coaliției PSD-PNL îi oferă o poziție puternică în cursa pentru Cotroceni.

