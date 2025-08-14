Instituţiile din subordinea guvernului au termen până pe 22 august să prezinte propuneri de reorganizare şi de reducere a cheltuielilor.

Premierul Ilie Bolojan a avut, miercuri, o întâlnire cu reprezentanţii acestor instituţii cărora le-a transmis că la baza procesului de restructurare trebuie să fie două criterii: performanţa şi responsabilitatea.

Reporter Andrei Şerban – Premierul Ilie Bolojan a subliniat că reducerea cheltuielilor de funcționare înseamnă ca fiecare instituție să-şi stabilească personalul necesar și indicatorii de proiect, astfel încât să ofere servicii mai bune cetățenilor.

Tot el a solicitat ca până vinerea viitoare, 22 august, instituțiile să prezinte propuneri de reorganizare, de creștere a eficienței și indicatori de performanță, astfel încât, până la sfârșitul acestei luni, executivul să poată pregăti un pachet legislativ privind reorganizarea acestor structuri.

Ilie Bolojan a cerut celor 36 de șefi de instituții guvernamentale să facă un calcul corect, ceea ce înseamnă că oamenii trebuie să rămână pe posturi în funcție de două criterii: performanță și responsabilitate.

De asemenea, premierul a mai cerut și o analiza soluțiilor de salarizare a personalului, în contextul în care, în unele instituții, se aplică o serie de sporuri care nu sunt justificate, iar această practică trebuie corectată.

