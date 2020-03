În contextul răspândirii infecției cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2), Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj recomandă angajatorilor, lucrătorilor, reprezentanţilor acestora, dar şi altor participanţi la procesele de muncă să se informeze şi să aplice măsurile dispuse de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență şi de autoritățile competente, pentru gestionarea și limitarea răspândirii COVID-19. Astfel, angajatorii trebuie să aibă în vedere următoarele măsuri prioritare pentru prevenirea apariţiei şi răspândirii COVID-19 la locurile de muncă: informarea şi instruirea lucrătorilor cu privire la prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus, pe baza recomandărilor autorităţilor competente. Asigurarea echipamentelor individuale de protecţie (spre exemplu: măști de protecţie, mănuși de protecție etc.) şi verificarea utilizării acestora iar, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie, acordarea de echipamente individuale de protecţie noi care să protejeze lucrătorii împotriva COVID-19; stabilirea de măsuri igienico-sanitare cu consultarea medicilor de medicina muncii; instruirea lucrătorilor cu privire la asigurarea unei igiene respiratorii corecte conform recomandărilor autorităţilor din domeniul sănătăţii; acordarea, în mod gratuit, de materiale igienico-sanitare (săpun, prosoape hârtie, dezinfectanţi etc.) care să prevină răspândirea infecției cu noul Coronavirus, limitarea reuniunilor de lucru la minim posibil, iar dacă acestea sunt absolut necesare luarea de măsuri de prevenire şi protecţie (ședinţe în sistem video conferință, distanţa de siguranţă între participanţi etc.); limitarea contactul dintre persoane, luarea de măsuri pentru păstrarea distanţei de siguranţă, evitarea activităților colective (evitați expunerea lucrătorilor la contact direct/interacțiune cu un număr mare de persoane, formarea zonelor aglomerate în cadrul proceselor de muncă etc.); reducerea la minim posibil a delegațiilor/deplasărilor lucrătorilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă șiasigurarea controlului medical periodic al lucrătorilor. Reprezentanții ITM Sălaj precizează că angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă (Legea nr. 319/2006, actualizată). De asememenea, lucrătorii au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de infecție cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) şi să prevină expunerea altor persoane care ar putea fi afectate de acţiunile/omisiunile lor. \”\”Pentru recomandări și informaţii privind noul Coronavirus apelaţi TELVERDE 0800.800.358 Numai în caz de urgenţă apelaţi 112!\”\”, informează ITM Sălaj.