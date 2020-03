Prin noi înșine sau deloc?

Ne-am trezit brusc ca nu dispunem de capital uman și mijloace materiale necesare intr-o asemenea criza sanitara! La nici o luna de la izbucnirea coronavirusului, noi încă nu suntem capabil sa le furnizam personalului medical, aflat in prima linie, măști, mănuși, combinezoane, soluții dezinfectante, practic echipamentul minimal de protecție! Și ne miram apoi îngroziți ca din ce in ce mai mulți medici și asistente părăsesc câmpul de lupta, dezertează pentru a se salva in primul rând pe ei și familiile lor…nu avem mijlocele pentru testare rapida a populației aflate in izolare și carantina, am devenit dependenți de importul de paracetamol și nu suntem încă in stare sa repornim institutul Cantacuzino care producea infailibilul polidin!

Prima veste buna in acest noian de nenorociri evidente este ca nivelul stocurilor la majoritatea produselor alimentare este acoperitor pentru următoarele trei săptămâni. Guvernul este chemat sa reglementeze foarte rapid și clar condițiile liberei circulații a transportatorilor și mai ales sa găsească resursele financiare încurajării producției locale de alimente și produse de baza! Magazinele trebuie sa rămână deschise și sa fie aprovizionate in toată aceasta perioada de stare de urgenta!

Acum, mai mult ca oricand guvernul liberal are oportunitatea sa pună in pagina dezideratul părinților fondatori ai statului unitar modern:” prin noi înșine”! Indiferent de ce forma va capătă globalizarea post Coronavirus, trebuie sa înțelegem și sa acceptam un lucru: fără suveranitate economică, nu poate exista suveranitate politică.

Va aștept de la 23.00, alături de Cristian Diaconescu, Dan Dungaciu, Ion M Ionita, Petrisor Peiu, George Bădescu,Președintele Asociației marilor rețele comerciale din România și medic primar chirurg Mircea Bejenaru