Galeria de Artă ”Ioan Sima” va găzdui luni – 24 februarie o inedită expoziție caritabilă intitulată ”Mărțișor pentru speranță”. Evenimentul, cu începere de la ora 12, este organizat de Asociația Prader Willi din România și Asociația Plai Transilvan în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Artă (MJIA) Zalău. Potrivit reprezentanților instituției de cultură, această expoziției are loc în cadrul proiectului multianual desfășurat de MJIA Zalău împreună cu Asociația Prader Willi din România și Centru NoRo numit ”Un muzeu pentru toți” și a proiectului interjudețean ”Solidaritate – între artă și dezabilitate”. În cadrul expoziției vom exista standuri cu mărțișoare și urne de donație, iar bani strânși vor fi utilizați pentru susținerea activităților destinate copiilor și tinerilor cu dezabilități, din cele două asociații amintite. Manifestarea are loc și pentru a marca Ziua Bolilor Rare (29 februarie 2020) ce se sărbătorește în fiecare an în luna februarie, un eveniment mondial ce urmărește creșterea gradului de conștientizare a publicului și a factorilor de decizie cu privire la bolile rare și a impactului pe care acestea îl au asupra vieții pacienților. Tema campaniei din acest an este echitate. Expoziția putea fi vizitată în perioada 24 februarie – 1 martie 2020, in intervalul orar 9 la 17.