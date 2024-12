Una dintre tinerele protagoniste din dosarul în care fostul om de televiziune Dan Diaconescu a fost acuzat că ar fi întreținut relații sexuale cu două prostituate minore a făcut mărturisiri șocante, într-o declarația video. Femeia a dezmințit toate acuzațiile, inclusiv cea că ar fi întreținut relații sexuale cu Diaconescu, acuzând un polițist de la Constanța că prin presiuni de toate felurile a silit-o atât pe ea, cât și pe sora ei, să susțină acest scenariu.

În postarea video tânăra care se declara ca fiind de religie musulmană, a afirmat că Dan Diaconescu ar fi nevinovat și tot scenariul în acre a picat a fost construit pentru a-l compromite pe acesta.

„În sfârșit am și eu ocazia să vorbesc după cei 4 ani de chin și suferință. Sunt una dintre cele 2 surori bătute, șantajate și amenințate de către un polițist de la IPJ Constanța care pe mine și pe sora mea ne-a pus să mințim în dosarul inventat li fabricat lui Dan Diaconescu. După cum am declarat sub jurământ depus în fața instanței și repet și acu, eu și sora mea niciodată nu ne-am culcat cu Dan Diaconescu. De asemenea, nu ne-am prostituat și nu ne-am drogat niciodată.

Sunt o mămică de 20 de ani a unui băiețel superb, sunt de religie musulmană, sora mea a avut o singură relație de 4 ani cu același bărbat cu care este și în prezent. De patru ani, de când am fost efectiv racolate de polițiștii din Constanța și băgate cu forța să-l discredităm pe Dan Diaconescu viața noastră a fost cu adevărat un coșmar și poate fi subiect de filme horror. Eu și sora mea nu ne dorim decât să ne trăim viața fără să fim amenințate, fără să ne uităm tot timpul în spatele nostru că pute fi arestate dacă Dan Diaconescu nu ajunge la pușcărie. Dan Diaconescu este nevinovat, la fel și noi”, a afirmat tânără.

Realizatorul TV a afirmat în mai multe rânduri că dosarul său ar fi fost înscenat, cu scopul de a-l compromite.

