Ministrul Culturii, Natalia Intotero, a vorbit la „Apel matinal” de la Radio România Actualități, miercuri, 2 aprilie, despre măsurile luate de România după furtul pieselor din tezaurul dacic aflate într-o expoziție la un muzeu din Țările de Jos.

Natalia Intotero a amintit că după incidentul de la Muzeul Drents din Olanda au fost demarate procedurile pentru inventariere, în contextul în care nu a fost niciodată inventariată fiecare piesă de tezaur sau de patrimoniu pentru verificare și reevaluare.

De asemenea, ministrul Culturii a precizat că inventarierea tezaurului și patrimoniului trebuie să fie finalizată până la sfârșitul lunii mai, iar în paralel trebuie să se facă și o reevaluare.

„Mare parte din aceste piese nu sunt încă reevaluate şi acest lucru este obligatoriu, conform legislaţiei în vigoare, dar în egală măsură şi pentru eventuale evenimente în viitor. Din acest punct de vedere a fost demarat acest proces de inventariere. Vorbim de aproximativ 30.000 de piese.”, a mai spus ministrul Culturii, la „Apel matinal” de la Radio România Actualități.

„Până în momentul de faţă avem doar două muzee care au făcut reevaluarea şi din verificările noastre, aproximativ 60% coincide acest aspect. Vorbim de Muzeul Satului şi de Muzeul Brukenthal, urmând ca pentru toate celelalte instituţii procesul să continue, acolo nefiind făcută nu doar inventarierea, reevaluarea acestor piese.

În paralel, am demarat proceduri şi am modificat condiţiile de realizare a unor eventuale expoziţii în afara graniţelor, până la adoptarea cadrului legislativ, aceste expoziţii fiind sistate. În momentul de faţă am venit cu noi prevederi, în sensul în care aceste expoziţii nu pot să dureze mai mult de şase luni, obligatoriu şase luni, aceste piese de patrimoniu să fie pe teritoriul României, astfel încât poporul român să se poată bucura de acestea”, a adăugat Natalia Intotero.

Totodată, potrivit ministrului, măsurile de securitate în privința transportului pieselor de patrimoniu și tezaur sunt înăsprite în momentul de faţă în cadrul legislativ. În plus, este în curs de pregătire o hotărâre de Guvern referitoare la obiectele care să mai poată fi expuse în străinătate.

„Toate acestea sunt într-o hotărâre de Guvern care deja a pornit pe circuitul de avizare şi eu sper ca, dacă nu în această săptămână, săptămâna viitoare să primim toate avizele de la ministerele de resort şi să fie adoptată în şedinţa de Guvern”, a explicat ministrul.

„În cursul zilei de ieri, alaltăieri, colegii mei, o altă echipă, a fost prezentă la Biblioteca Batthyaneum, care este o sucursală a Bibliotecii Naţionale, unde avem colecţia de manuscrise care atestă identitatea poporului român. Nici acolo nu a fost făcută o reevaluare a acestor piese de tezaur.

Era absolut obligatoriu realizarea acestei reevaluări, având în vedere că acea clădire va intra în reabilitare pe fonduri externe. Ori este absolut necesar ca toate procedurile legale vizavi de patrimoniu să fie finalizate până la începerea lucrărilor la Biblioteca Batthyaneum”, a adăugat Natalia Intotero.

Ce instituţii sunt implicate la nivel naţional în inventarierea pieselor de tezaur și patrimoniu

Ministrul Culturii a precizat că în inventarierea pieselor de tezaur și patrimoniu sunt implicaţi specialiști ai Direcţiei Patrimoniu plus ai celorlalte direcţii de specialitate, alături de o echipă din cadrul fiecărui muzeu, şi nu alte instituții, cum este Biblioteca Batthyaneum, sucursala Bibliotecii Naţionale.

„Deci sunt echipe mixte, echipe de specialişti. De asemenea, am dat posibilitatea, conform unor solicitări venite din partea Bisericii Ortodoxe Române, dar şi din partea Băncii Naţionale a României, ca experţi ai acestora să facă parte ca observatori, pe parte de inventariere şi reevaluare a acestor piese.

Ştim că prin anii 1970, când s-a decis înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie, tot ceea ce a însemnat la vremea respectivă piese de patrimoniu, tezaur au fost luate de la toate celelalte instituţii şi duse la Muzeul Naţional de Istorie a României, spre exemplu.

Aceste piese este foarte important, când se face reevaluarea lor, să fie specialişti şi de la celelalte instituţii unde cândva aceste piese au stat, pentru a nu exista discuţii şi pentru a fi cât mai mulţi specialişti pentru cea mai importantă, cel mai important lucru, şi anume, reevaluarea. Aceasta să fie făcută just”, a mai spus Natalia Intotero.

Ministrul Culturii, despre asigurarea pieselor din tezaurul României

Ministrul Culturii a explicat că în prezent, piesele de tezaur sunt asigurate, însă asigurarea acestora este mică, deoarece nu au fost reevaluate la actuala valoare.

„Am solicitat Muzeului Naţional de Istorie a României să demareze, în paralel cu ancheta care se desfăşoară, şi procedurile pentru a cere despăgubiri.

Ori piesele de tezaur care au fost furate au fost asigurate la o valoare în urmă cu mulţi ani, când s-a făcut reevaluarea. De aceea, este foarte important ca această reevaluare să fie făcută în termenii legali de către cei mai buni specialişti, pentru ca şi asigurarea acestora să fie la un preţ mai mare şi să beneficieze de toată protecţia statului român”, a precizat Natalia Intotero.