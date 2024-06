Misterul dispariției lui Codruț Marta a fost readus la lumină de Dorin Cocoș. Omul de afaceri a dezvăluit în exclusivitate la Culisele Statului Paralel și legătura neștiută, ce implica sume uriașe, dintre Coldea și Codruț Marta, șeful de cabinet al fostului șef ANAF, care a dispărut fără urmă. De altfel, Alina Petre Măgureanu, fosta soție a fiului lui Virgil Măgureanu dezvăluia după divorț că soțul ei i-ar fi spus că Marta a fost ucis. Nu de puține ori blonda a povestit despre legăturile celui mai căutat dispărut din România, Codruț Marta și legătura cu membrii Clubului de la Monaco. În scandal a intrat și Traian Băsescu. Fostul președinte a declarat că a auzit că Marta a fost ucis, dar că nu știe nimic.

Dorin Cocos: Cand a fost chestia cu Realitatea, cu Romania TV. Stiti ca Ghita se certa cu Ilan, da? Si ne-am intlanit la cineva in birou – nu vreau sa dau numele ca e un prietene de-al meu. Eu am venit cu Ghita si Ilan a venit cu Codrut Marta, care il apara pe Ilan mai-mai sa nu il bata pe Ghita. Deci, nu ca erau prieteni: erau la catarama. Si Codrut Marta era tot de acolo. Saracu, daca o fi murit, Dumnezeu sa-l odihneasca, sa-i fie tarana usoara! Daca traieste, sa stea linistit pe unde e, sa nu se mai intoarca.

Din cate stiu eu, el ii dadea bani lui fratele lui Coldea si pe urma il tot suna pe Blejnar, pe astia, si se imbata si le spunea <<Ba, iar a venit nenorocitul asta. I-am dat bani>>. Va dati seama, afla imediat Coldea si il chema pe Blejnar <<Ba, spune-i lui asta sa nu mai vorbeasca, sa nu mai asta>>. Acuma eu nu zic ca l-a omorat Coldea.

Alina Petre Măgureanu, fosta soție a fiului lui Virgil Măgureanu, dezvăluia după divorț că soțul ei i-ar fi spus că Marta a fost ucis. Femeia susținea că soarta șefului de cabinet al lui Sorin Blejnar, ar fi fost hotărâtă de către Ilan Schwartzenberg. Totul după ce ar fi blocat într-un cont 10 milioane de euro.

„10 milioane de euro trebuia sa ajunga intr-un cont si ca nu se stie ce s-a intamplat cu ea. N-a specificat contul si ca ar fi bine sa dispara, ca incomodeaza si ca poate il ingropam in padure.

Nici nu as fi spus niciunei autoritati daca dupa o saptamana nu venea sotul meu acasa, transfigurat, spunandu-mi ca a disparut acest Codrut Marta, in conditiile in care nu fusese dat nimic in mass media. Ca a disparut si ca aia l-au omorit”, declara Alina Petre Iin 2016, la un post TV.

După declarațiile extrem de grave, au fost declanșate noi investigații, dar fără rezultat. Mai mult, Alina Petre spunea că la acea întâlnire s-ar fi discutat și despre protecția pe care omul de afaceri ar fi avut-o din partea președintelui din acea vreme, Traian Băsescu.

Traian Băsescu a vrut atunci să îi facă plângere Alinei Petre, dar nu a putut.

„Ea a spus „Se pare ca…”. Mi-a spus avocatul dimineata <<Domnule, Basescu, mergem degeaba. O sa va respinga actiunea si o sa va treziti ca spune ca ati pierdut procesul>>”, spunea Basescu in 2026.

Într-o intervenție recentă la Realitatea PLUS, Băsescu a declarat că a auzit că Marta a fost ucis, dar că nu știe nimic.

„Eu nu am stiut niciodata cine l-a omorat pe Marta ca as vrea sa stiu”, a spus Basescu.

Sursa: realitatea.net