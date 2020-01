În urma confirmării de către IDSA București a două noi focare de pestă porcină la porc domestic în exploatații din localitatea Marca – Huta (comuna Marca), în cursul zilei de azi, 23 ianuarie, a fost adoptat un nou plan de măsuri pentru controlul bolii, au anunțat reprezentanții Prefecturii Sălaj.

Planul stabileşte o zonă de protecție în jurul focarului din localitatea Marca Huta, cu o rază de 3 km, incluzând două localităţi: Marca Huta din județul Sălaj si Socet (partial) din județul Bihor.

Totodată, se stabileşte o zonă de supraveghere în jurul focarului, cu o rază de 10 km, incluzând 28 localităţi: 11 din județul Sălaj – Marca, Porț, Fufez, Leșmir, Ip, Cosniciu de Jos, Cosniciu de Sus, Halmășd, Cerîșa, Aleuș (parțial), Drighiu (parțial) și 17 localități din jud. Bihor: Socet (parțial), Valea Cerului, Suplacu de Barcău, Borumlaca, Vâlcelele, Foglaș, Bistra (parțial), Dolea (parțial), Varviz, Popești (parțial), Vărzari, Cuzap, Voivozi (parțial), Padurea Neagră, Huta-Voivozi, Șinteu și Valea Târnei.

Încă din momentul apariției suspiciunii de pestă porcină africană (PPA), în urma testării virusologice realizate în laboratorul din cadrul DSVSA Sălaj în data de 18 ianuarie 2020, în cele doua gospodării din localitatea Marca Huta au fost luate o serie de măsuri, precum:

– plasarea exploatatiei sub supraveghere si luarea masurilor ce se impun in suspiciune PPA;

– inventarierea animalelor existente în exploatație, examinarea clinică a acestora și recoltare de probe de sânge;

– întocmirea anchetei epidemiologice cu stabilirea posibilei surse de infecție;

– evaluarea animalelor in vederea despagubirii proprietarului;

– recoltarea de probe biologice de la cadavre pt. examene de laborator;

– sacrificarea animalelor din exploatație (nouă exemplare);

– ecarisarea teritoriului prin ingroparea cadavrelor de porci;

– curatarea si dezinfectia in totalitate a exploatatiei.