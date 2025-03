Palatul Parlamentului va marca „Ora Pământului”, sâmbătă, 22 martie, prin întreruperea iluminatului interior, exterior și festiv, între orele 20:30 și 21:30, potrivit unui anunț făcut, vineri, de reprezentanţii Camerei Deputaţilor.

Camera Deputaţilor este partener al organizaţiei internaţionale „World Wide Fund for Nature”, pentru a sprijini cea mai mare acţiune voluntară de mediu, „Earth Hour – Ora Pământului în România”.

În România, „Ora Pământului” este coordonată de organizaţia World Wide Fund for Nature (WWF) şi marchează, an de an, angajamentul colectiv faţă de protecţia mediului.

În acest an, evenimentul coincide şi cu Ziua Mondială a Apei, oferind o oportunitate suplimentară de a reflecta asupra resurselor esenţiale care susţin viaţa, potrivit Agerpres.

Camera Deputaţilor participă la acest eveniment chiar de la prima ediţie a acestuia în România, subliniind importanţa acţiunilor responsabile şi a proiectelor benefice pentru mediu şi cetăţeni.

Evenimentul „Earth Hour” a fost iniţiat în anul 2007 în Sydney, Australia. Atunci, peste două milioane de persoane şi peste 2.100 de companii au stins luminile timp de o oră. Astfel, „Ora Pământului” a devenit un simbol global al conştientizării şi acţiunii împotriva schimbărilor climatice.

Peste 8.000 de orașe din 190 de țări marchează „Ora Pământului”

În prezent, sute de milioane de oameni din peste 190 de ţări participă la această mişcare, iar clădiri emblematice precum Turnul Eiffel, Colosseumul sau Golden Gate Bridge opresc iluminatul pentru a transmite un mesaj de solidaritate pentru planetă.

Palatul Parlamentului s-a numărat printre cele mai relevante clădiri din lume care au stins luminile pentru această campanie.

Peste 8.000 de oraşe din 190 de ţări se vor reuni anul acesta, în cadrul celei de-a 19-a ediţii a evenimentului, cu scopul de a inspira oameni, comunităţi, companii şi guverne să acţioneze pentru protecţia biodiversităţii, combaterea schimbărilor climatice şi promovarea unui stil de viaţă sustenabil.