Brusturele este planta care îți poate detoxifia sângele, sistemul limfatic și pielea. Rădăcina de brusture a fost apreciată pe continente de mii de ani pentru capacitatea sa de a purifica sângele și de a reduce febra. Are efecte antiinflamatorii și antibacteriene puternice asupra corpului uman. În „literatura remediilor” este descris ca un „purificator” al sângelui, care „curăţă ficatul şi rinichii” prin eliminarea din sistem de materiale toxice reziduuale.

Brusturele conține și acizi fenolici, quercetină și luteolină, toți antioxidanți puternici, care promovează sănătatea.

Similar cu ceaiul de păpădie, puteți face ceai de rădăcină de brusture și poate fi găsit și sub formă de supliment sau consumat ca legumă. Ce gust are? Brusturele are o textură plăcut crocantă și o aromă pământoasă și dulce care este similară cu rădăcina de lotus sau țelină.

RĂDĂCINA de brusture. Rădăcina de brusture (genul Arctium) este un gen de plante bienale din familia Asteraceae (margarete), originară din Asia de Nord și Europa. Acum se găsește și în toată SUA, unde crește sub formă de buruiană. În Japonia, este adesea numită rădăcină de gobo și cultivată ca legumă.

Brusturele are frunze mari, în formă de inimă și flori strălucitoare de culoare roz-roșu până la violet, asemănătoare ciulinului. De asemenea, are bavuri care se pot lipi de îmbrăcăminte sau blană de animale. Rădăcinile adânci ale plantei de brusture sunt de culoare maro-verde sau aproape negre la exterior.

Rădăcina de brusture este o legumă rădăcină subțire, cu pielea maro, care de obicei crește până la mai mult de doi metri lungime. Se compune în principal din carbohidrați, uleiuri volatile, steroli vegetali, taninuri și uleiuri grase.

Rădăcina de brusture nu este nouă în medicina naturistă. A fost folosită de mii de ani în Asia și Europa – și mai recent în America de Nord.

FRUNZELE și FRUCTELE de brusture. În Japonia, brusturele este o legumă consumată în mare măsură, consumată de obicei proaspătă sau gătită, iar frunzele tinere pot fi, de asemenea, gătite ca orice altă legumă.

În medicina tradițională chineză, fructele de brusture sunt folosite de mii de ani. Este de obicei asociat cu meridianele plămânilor și stomacului, cunoscute pentru răcirea căldurii interne și utilizate în mod obișnuit pentru susținerea sănătății pielii.

Toate plantele cu frunze mari, precum Brusturele, Mullein, Tătăneasa etc au acţiuni puternice asupra pielii şi plămânilor. Frunzele de Brusture în general nu sunt folosite pentru probleme interne, dar sunt folosite extensiv ca unguent sau cataplasmă pe piele.

SEMINȚELE de brusture. În medicina populară europeană, o infuzie din semințe era adesea folosită ca diuretic, sporind sănătatea prin susținerea proceselor de digestie și eliminare. De asemenea, a fost folosit în mod obișnuit ca tratament pentru scalp pentru a ajuta la prevenirea căderii părului și pentru a scăpa de mătreață.

Seminţele de brusture au gust picant şi înţepător. Acestea măresc salivaţia şi stimulează şi alte secreţii digestive, influenţând totul până la rinichi şi piele. Seminţele au capacitatea de a stimula metabolismul şi digestia, promovând îndepărtarea toxinelor, prin transpiraţie, urină şi scaun.

10 EFECTE ale REMEDIILOR DIN BRUSTURE

Beneficiile rădăcinii de brusture sunt cuprinzătoare. Multe din beneficiile rădăcinii provin din conținutul său nutritiv.

1. Purificator de sânge

În textele tradiționale pe bază de plante, rădăcina de brusture a fost descrisă ca un „purificator de sânge” sau „alterativ” și se credea că ajută la curățarea fluxul sanguin de toxine.

Cercetările în medicina tradițională indică faptul că rădăcina de brusture are ingrediente active care s-au descoperit că detoxifică metalele grele din sânge, îmbunătățind sănătatea organelor și sănătatea întregului organism. De asemenea, promovează circulația sângelui la suprafața pielii, ceea ce îmbunătățește sănătatea pielii, potrivit Dr. Axe

2. Întăritor al sistemului limfatic

În esență, sistemul limfatic este „sistemul de drenaj” interior al corpului, o rețea de vase de sânge și ganglioni limfatici care transportă fluide din țesuturile din jurul corpului în sânge și invers. Dacă vă puteți întări sistemul limfatic, atunci vă puteți ajuta corpul să prevină tot felul de boli și probleme grave de sănătate.

Rădăcina de brusture ajută la inducerea drenajului limfatic și la detoxifiere. Cercetările sugerează că funcționează ca purificator de sânge și limfă. Acest lucru ajută la întărirea sistemului limfatic.

3. Diuretic natural

Diureticele stimulează rinichii și ajută organismul să scape de excesul de lichid, în principal apă și sodiu. Rădăcina de brusture este un diuretic natural, așa că prin consumul de brusture, vă puteți ajuta în mod natural și ușor organismul să elimine excesul de apă prin creșterea producției de urină.

Prin creșterea ratei de urinare, rădăcina de brusture poate ajuta la eliminarea toxinelor din sânge și din corp. Dacă aveți probleme cu retenția de lichide, ar trebui să întrebați medicul despre încercarea rădăcinii de brusture înainte de a apela la produse eliberate pe bază de rețetă.

4. „Vindecător de piele”

Produsele topice care conțin rădăcină de brusture au oferit o ușurare a problemelor neplăcute ale pielii de-a lungul timpului. De la acnee la eczeme și psoriazis, rădăcina de brusture este cunoscută pentru efectul calmant și tratează aceste probleme comune ale pielii.

Consumul de brusture a ajutat, de asemenea, mulți oameni cu probleme de piele prin abilitățile sale de curățare a sângelui și de răcire internă.

Studiile științifice au arătat chiar că extractul de brusture poate îmbunătăți semnele clinice ale îmbătrânirii pielii. Un studiu din 2008 a constatat că tratamentul topic cu un extract natural de brusture a îmbunătățit semnificativ metabolismul matricei extracelulare dermice și a condus la o reducere vizibilă a ridurilor.

5. Apară organismul împotriva diabetului

Rădăcina de brusture conține inulină, o fibră solubilă și prebiotică care ajută la îmbunătățirea digestiei și la scăderea zahărului din sânge. Aceasta îl face o alegere excelentă pentru persoanele care încearcă să-și gestioneze în mod natural zahărul din sânge.

În Europa, rădăcina proaspătă este folosită pentru scăderea zahărului din sânge. Conținutul său de inulină îl face deosebit de potrivit pentru diabet.

Studiile pe animale au arătat, de asemenea, capacitatea rădăcinii de brusture de a reduce severitatea complicațiilor diabetului, în special a retinopatiei diabetice.

6. Ajută la combaterea cancerului

Medicii europeni din Evul Mediu și ulterior au folosit brusturele pentru a trata tumorile canceroase (precum și afecțiunile pielii, bolile venerice și problemele vezicii urinare și ale rinichilor). Mulți herboriști spun astăzi că rădăcina de brusture poate ajuta la oprirea metastazării celulelor canceroase, făcându-l un potențial tratament natural pentru cancer.

De fapt, studiile pe animale ale cancerului mamar, de colon și pancreatic au arătat rezultate promițătoare pentru capacitatea brusturei de a lupta împotriva cancerului.

Unul dintre motivele pentru care brusturele este promițător pentru combaterea naturală a cancerului este faptul că conține arctigenină.

Studiile explică faptul că arctigenina este un lignan găsit în anumite plante din familia Asteraceae, inclusiv în brusture mai mare (Arctium lappa). S-a demonstrat că combate celulele canceroase prin oprirea selectivă a proliferării celulelor canceroase și inhibarea producției de anumite proteine de către celulele canceroase (proteine NPAT), prin urmare paralizând capacitatea cancerului de a se reproduce.

Sursa: doctorulzilei.ro