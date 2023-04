Mulți oameni folosesc plantele drept obiecte decorative, care oferă vitalitate și culoare locuinței. Totuși, există plante de interior care elimină praful și toxinele din aer. Acestea sunt un ajutor de nădejde în ceea ce privește purificarea aerului din casă și curățarea mediului ambiental.

Spider plant – Planta-păianjen

Este una dintre cele mai ușor de găsit plante de interior care elimină praful și toxinele din aer. De asemenea, este foarte ușor de îngrijit. Acestei plante îi place foarte mult lumina solară indirectă. În plus, este prietenoasă cu animalele de companie. Planta-păianjen trebuie udată de câteva ori pe săptămână. Poate absorbi eficient și dioxidul de azot, ajutând la menținerea aerului curat și proaspăt.

Snake plant – Planta șarpe

Este de asemenea o plantă care nu necesită foarte multă îngrijire. Cunoscută și sub numele de „limba soacrei”, aceasta eliberează oxigen în aer, eliminând substanțele chimice dăunătoare.

Tocmai de aceea, planta-șarpe te poate ajuta să ai un somn mai odihnitor peste noapte.

English Ivy

Iedera englezească este o plantă excelentă, potrivită pentru curățarea aerului din locuință. Cu toate acestea, este o plantă toxică pentru animalele de companie, așadar, evit-o dacă ai blănoși acasă.

Are nevoie de lumină puternică, indirectă și are capacități fantastice de a purifica aerul dintr-o încăpere.

Crinul Păcii

Crinul Păcii este o plantă excelentă pentru dormitoare. Este ușor de cultivat, iar florile sale superbe vor anima cu siguranță imaginea de ansamblu. Este o plantă care tolerează seceta, așadar poate fi udată mai rar, scrie You Had Me At Gardening.

Aloe Vera

Este o plantă foarte cunoscută pentru beneficiile pe care le aduce pielii. De asemenea, este recomndat ca aloe vera să fie poziționată undeva în bucătărie, pentru că absoarbe toxinele din detergenți și dezinfectanți. Așadar, și aloe vera face parte din categoria de plante de interior care elimină praful și toxinele din aer, scrie Express.

Iedera Dracului

Această plantă este esențială pentru a avea un aer curat în locuință. Este una dintre cele mai rezistente plante de interior și tolerează spațiile cu lumină mai slabă. De asemenea, aceasta trebuie udată destul de rar. Specialiștii susțin că o astfel de plantă va rezista chiar și în cazul unei neglijențe totale. Așadar, este o plantă utilă pentru tine dacă nu prea ai timp liber, ori petreci destul de des în călătorii.