Mae Muller (Marea Britanie), Loreen (Suedia) şi Iru Khechanovi (Georgia) sunt printre pisele favorite din acest an.

Armenia, cu Brunette care cântă „Future Lover”, va prinde top 10, iar Austria, reprezentată de Teya & Salena cu melodia „Who The Hell Is Edgar?” poate ajunge în top 5. În primii cinci s-ar putea califica şi Käärijä din Finlanda cu „Cha Cha Cha” dar şi Alessandra din Norvegia cu „Queen Of Kings”, cu „un mesaj puternic despre acceptarea de sine”, urmată de Joker Out din Slovenia cu melodia „Carpe Diem”.

Pe locul 3, Blanca Paloma din Spania cu „EAEA”, pe locul 2 La Zara cu melodia „Evidemment” iar posibilă câştigătoare ar fi Loreen din Suedia, fostă câştigătoare la Eurovision, cu „Tattoo”, favorita caselor de pariuri.

Ucraina este reprezentată de TVORCHI cu „Heart Of Steel”. Deloc surprinzător, participarea duo-ului este marcată de războiul în curs cu Rusia.

Cele două semifinale ale ediţiei 2023 vor avea loc pe 9 şi 11 mai si vor fi prezentate de actriţa Hannah Waddingham, modelul şi cântăreaţa britanică Alesha Dixon şi cântăreaţa ucraineană Julia Sanina. Lor li se alătura prezentatorul vedetă Graham Norton, în finala competiţiei pe 13 mai. România va intra în concurs în a doua semifinală, pe 11 mai.