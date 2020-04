Viceprimarul comunei Valcău de Jos, consilier local PSD în cadrul CL Valcău de Jos, Emil Bode, rămâne fără mandat după ce a fost condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru evaziune fiscală. Curtea de Apel Cluj a respins ca nefondat apelul declarat de Bode împotriva soluției Tribunalului Sălaj, din 21 noiembrie 2018. Sentința instanței clujene a fost pronunțată în 13 aprilie și este definitivă. Trei zile mai târziu, în 16 aprilie 2020, prefectul județului Sălaj, Virgil Țurcaș, semnează ordinul de încetare a mandatului lui Bode.

„Prin Ordin al Prefectului Nr. 152/16.04.2020, a fost constatată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local și de viceprimar al comunei Valcău de Jos, deținute de domnul Emil Bode. Ordinul prefectului vine ca urmare a condamnării domnului Bode la o pedeapsă privativă de libertate”, se precizează în informarea Prefecturii Sălaj.

Reamintim că viceprimarul comunei Valcău de Jos a fost condamnat, de judecătorii sălăjeni, în 2018, pentru evaziune fiscală la patru ani de închisoare cu executare. ” (…) condamnă pe inculpatul B.E. la pedeapsa de : – 4 (patru) ani închisoare cu executare în regim de detenție pentru comiterea infracţiunii continuate de evaziune fiscală prin ascunderea sursei impozabile ori taxabile (…) Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare”, se precizează în soluția pronunțată de Tribunalul Sălaj.

Procurorii sălăjeni au dispus trimiterea în judecată a lui Emil Bode în luna ianuarie 2016, sub acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani. Anchetatorii au susținut că, în intervalul august 2004 – decembrie 2010, acesta a achiziţionat nucă în coajă din care a extras miezul, pe care l-a vândut către SC Sam Trading Co. Botoşani, desfăşurând astfel o activitate independentă din care a realizat venituri în mod individual în sumă de 4.969.972 de lei, sumă pe care a încasat-o sub formă de avans în vederea achiziţionării de miez de nucă, fără a depune o declaraţie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, respectiv anul 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 şi 2010, până la data de 15 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, conform art. 83 alin. 1 Cod fiscal, ascunzând astfel sursa impozabilă, sustrăgându-se totodată de la plata obligaţiilor fiscale aferente, constând în impozit pe venit în sumă totală de 795.195,52 lei şi TVA de plată în sumă totală de 846.113 lei, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în sumă totală de 1.682.274,6 lei.

Emil Bode a fost acuzat de procurorii sălăjeni de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată (şapte acte materiale) şi spălare de bani în formă continuată (cinci acte materiale).

Totodată, pe parcursul a cinci ani, respectiv în perioada 2005 – 2010, “inculpatul Bode Emil a finanţat cu suma de 283.127,97 lei activitatea SC Emol Impex S.R.L. al cărei administrator este şi a achiziţionat un autoturism marca VW Polo, un imobil compus din teren în suprafaţă de 6.300 metri pătraţi şi o clădire în suprafaţă de 84 de metri pătraţi, situată în localitatea Valcău de Jos, un autoturism marca Dacia Logan, un autoturism marca Peugeot Boxer 230 L, folosind în acest scop sumele de bani obţinute din evaziune fiscală, urmărind astfel să confere o aparenţă legitimă sumelor de bani dobândite în acest mod”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj.

Emil Bode ocupă scaunul de viceprimar al comunei Valcău de Jos din luna iulie a anului 2014.