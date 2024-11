După ce tranzacția dintre Telekom și grupul deținător al Prima TV a fost intens criticată pe motive de siguranță națională, proprietarul Prima TV, Adrian Tomșa, a decis să se retragă din această tranzacție. Anca Alexandrescu, realizatoarea Culisele Statului Paralel, de la Realitatea PLUS, a spus că avertismentele lansate în cadrul emisiunilor sale s-au dovedit corecte și speră ca CNA să înapoieze banii luați prin amenzi.

„După o serie de emisiuni în care am dezvăluit că este o chestie de securitate națională, de siguranță națională și nu se poate face această tranzacție cu proprietarul de la Prima pentru că va fi un monopol pe piață, am primit o amendă uriașă de la CNA pentru acest lucru, pentru că domnul Adrian Tomșa s-a plâns împotriva noastră acolo. Astăzi însă, prin ieșirea dânsului și prin declarațiile domnului Bogdan Chirițoiu de la Consiliul Concurenței, care spune negru pe alb că tranzacția de vânzarea a Telekom a fost respinsă de mai multe ori din motive de siguranță națională de către institutiile de port ale statului, se dovedește că noi am avut dreptate atunci când am atras atenția că acest personaj, împreună cu cei de la Digi, pot crea un monopol de piață periculos pentru România. Astăzi, prin faptul că domnul Tomșa a ieșit din această operațiune, arată foarte clar că noi am avut dreptate.

Iată că interesul național începe să fie pus mai presus de autoritățile statului și toți cei care se credeau șmecheri și care credeau că pot să păcălească statul român, până și CNA-ul, care iată ne-a amendat pentru acest lucru, nu mai au șanse să câștige. Eu sper ca CNA-ul să ne dea bani înapoi pe această amendă, pe care cu siguranță avocații noștri au contestat-o în instanță, dar mă bucur foarte tare că se dovedește încă o dată că emisiunile pe care noi le facem și dezvăluirile pe care le aducem în spațiul public, bazate pe documente clare, încă o dată au fost confirmate de autoritățile statului”, a spus Anca Alexandrescu.

Sunt schimbări în procesul de vânzare al companiei Telekom. După ce iniţial proprietarul grec al Telekom a bătut palma cu o companie în care acţionari sunt omul de afaceri Adrian Tomşa şi compania Digi, se schimbă datele.

Compania Vodafone a anunţat joi dimineaţă că a semnat un Memorandum de Înţelegere pentru achiziţia Telekom România, inclusiv a unei părţi semnificative din activele acesteia. Restul părţilor ar fi achiziţionate de Digi.

„Vodafone România a semnat un Memorandum de Înţelegere ca prim pas pentru achiziţia Telekom România Mobile Communications, inclusiv a unei părţi semnificative din activele acesteia de la Hellenic Telecommunications Organization (OTE). De asemenea, Digi România va prelua o parte din active”, anunţă Vodafone într-un comunicat.