Un bărbat a fost rănit într-un accident produs în etapa din Timișoara a Campionatului Național de Super Rally.

Pilotul Marco Leu a pierdut controlul mașinii și a intrat în coliziune cu un autoturism parcat, relatează Radio România Timișoara.

Cel rănit este copilotul, în vârstă de 64 de ani.

În vârstă de 32 de ani, Marco Leu este fiul regretatului campion Mihai Leu.

„Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă”, a precizat Inspectoratul de Poliție Județean Timiș.

Cursa de relaiu se desfășoară pe un traseu special amenajat în zona centrală a Timișoarei, cu restricții de circulație impuse pe durata competiției.