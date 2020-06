Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a anunțat că astăzi, 12 iunie, au fost transmise către ofertanți adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului având ca obiect „Proiectare și execuție Autostrada Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Sectiunea 3B: Mihăiești – Suplacu de Barcău, Subsectiunea 3B2: Zimbor – Poarta Sălajului (km 13+260 – km 25+500)”. Ofertantul desemnat caștigător este ASOCIEREA SC SA&PE CONSTRUCT SRL – SC SPEDITION UMB SRL – SC TEHNOSTRADE SRL, cu preţul de 680.405.395,28 Lei fără TVA și un punctaj total de 100 puncte, din care 45 de puncte pentru componenta financiară și 55 de puncte pentru componenta tehnică.Prețul pe km de autostradă este de 55.588.676,08 lei fără TVA, reprezentând 11.495.238,86 Euro fără TVA.Durata contractului este de 156 de luni, din care: 12 luni perioada de proiectare, 24 luni perioada de execuție a lucrărilor, 120 de luni perioadă de garanție a lucrărilor.

Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea și execuția lucrărilor pentru construcția Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Subsecțiunea 3B2: Zimbor – Poarta Sălajului (km 13+260 – km 25+500), în lungime de 12,24 km.

Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații si respectiv după soluționarea tuturor contestatților/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.

“Așa cum am anunțat in mai multe rânduri, anul 2020 este anul Autostrazii Transilvania. Am bucuria sa anunț ca, astăzi, CNAIR a desemnat câștigătorul pentru proiectarea și execuția sectorului de autostradă dintre Zimbor și Poarta Sălajului. Este o veste importantă pentru romani, in special pentru sălăjeni, in condițiile in care investițiile in infrastructura rutieră din județul Salaj au fost uitate de către guvernele anterioare. Guvernul Orban a promis ca deblocheaza principalele proiecte de infrastructura din România și, după cum se poate observa, se tine de cuvânt!”, a declarat Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.