Luni seara, în emisiunea Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS, șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a clarificat situația privind isteria creată în jurul avertismentelor legate de ciclonul care trebuia să lovească România. Aceasta a explicat avertismentele emise de experți.

„Într-adevăr, încă de vineri, 27 septembrie, am emis primul mesaj meteorologic pe Cod Galben și Portocaliu. Am continuat în data de sâmbătă, 28 septembrie, cu al doilea mesaj de Cod Galben și Portocaliu și duminică, al treilea mesaj de Cod Galben-Portocaliu și Roșu pentru județul Galati. Atunci când emitem aceste alerte, meteorologul de serviciu și întreaga echipă care participă în fiecare dimineață la activitatea de elaborare privind avertizările meteorologice, Consiliul de prognoză, cum îl numim noi, luăm în considerare toate instrumentele de care dispunem și mai ales modelele numerice de prognoza vremii care ne dau estimările și probabilitățile de producere ale unor cantități de precipitații din 3 în 3 ore, 6 ore, 24, 48 ore. Am analizat toate aceste hărti pentru acest episod, din toate intervențiile am spus că într-adevăr vârful acestui episod de fenomene meteorologice îl va reprezenta ziua de duminică când ne așteptăm la cantități mai însemnate și mari, așa cum era menționat în mesajul de Cod portocariu pentru jumătatea țării și emiterea codului roșu pentru județul Galati.

Codul roșu pentru Galati, având în vedere estimările acestui model, ținând cont și de condițiile preexistente în zonă, privind solul deja saturat și îmbibat cu apă, ca urmare a evenimentului anterior, ținând cont și de colmatarea răurilor în zonă, orice cantitate de până la 25-30 litri pe metru pătrat, care este și confirmată în partea de centru și vest a județului, putea să determine o intervenție mai dificilă în ceea ce privește managementul unor astfel de situații. Aceasta a fost rațiunea, acestea sunt prevederile în baza cărora fiecare serviciu meteorologic național aplică procedurile”, a spus Elena Mateescu.

Codul roșu a fost dat doar pe zona Galați, nu și pe restul țării

„Nu, a fost cod roșu doar pentru Galați, care a intrat în vigoare în noaptea de duminică, 00.00, până luni dimineață și codul portocaliu a cuprins jumătatea de est a țării, acolo unde așteptam cantități importante de precipitații chiar mari. Și harta cantităților de precipitații, de asemenea, confirmă încadrarea în acest cod, luând în considerare valori de până la 60-70, 80 de litri pe metru pătrat în 24 de ore. Un model meteorologic de prognoza vremii are și un grad de incertitudine, pentru că nu realizăm o prognoză la punct fix, ca să putem constata că într-o comună X o probabilitate de a avea 100 de litri pe metru pătrat este inclusă în acest grad de incertitudine. Atunci când analizăm aceste modele, luăm în considerare toți parametrii care ne pot ajuta să emitem un grad de acuratețee foarte bun și cât mai apropiat de a ne confirma ulterior prin măsurători ceea ce am emis.”

Ciclonul Ashley nu a fost confirmat

”Ciclonul Ashley nu a fost confirmat, el este pe o listă inclusă, primul în lista respectivă ale serviciilor meteorologice britanice, olandeze și irlandese care dau denumirea acestor tipuri de sisteme de perturbație atmosferică cu presiune scăzută și care au diferite caracteristici atât din perspectiva condițiilor de formare, a vitezei vântului și, sigur că da, cantităților de precipitații generate.

Noi, în acest episod, am specificat că vorbim despre o activitate ciclonică intensă în bazinul Mării Mediterane, foarte caldă, strălucirea masei de aer, am spus că se poate trece la temperaturi de 33-34 de grade, la temperaturi mai coborate cu mai mult de 15 grade, lucrul care s-a fi întâmplat pentru că vineri și sâmbătă, în sudul țării ne-am apropiat de pragul de caniculă, în timp ce duminică deja aveam temperaturi de 11-12, inclusiv în capitală, 15 grade, și cât diferențele între aceste mase de aer sunt mai mari, cu atât și fenomenele meteorologice în acest caz, cantități mari de precipitații pot fi mai însemnate. Avertizările au fost date pentru ploi însemnate cantitativ, ploi abundente care pot să genereze situații de natură hidrologică, fapt care am făcut ca și colegii de la Institutul Național de Hidrologie să emită avertizări hidrologice de Cod Galben-Portocaliu și chiar pentru râurile și părâurile din județul Galați în Cod Roșu. ”

A existat sau nu ciclonul Ashley?

”Nu. Exact ce vă spuneam. Este pe un tabel, acesta nu este folosit. Este pe o listă, pe primul loc, care va putea fi ulterior utilizat în condițiile în care se vor întâlni criteriile specifice pentru formarea lui.”



Cum va fi vremea în următoarea săptămână?

„În continuare, astăzi am menținut avertizarea metodologică de cod galben pentru jumătatea de est a țării, respectiv Moldova, Dobrogea și restul Munteniei, până mâine dimineață, ne mai așteptăm la cantități de precipitații de 25-40 litri pe metru pătrat, dar și vânt, cu viteză la rafală de 50-70 km pe oră, și chiar și pentru carpații oriental și meridionali, de asemenea mâine până mâine dimineață, o atenționare de cod galben, pentru că la altitudini mai mari de 1.700 de metri, continuă precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare, avem și confirmarea stratului de zăpadă, la Călimani 18 cm, Ceahlău 10 cm, vârful Omu – 7 cm, Bâlea Lac 7 cm. Aria precipitațiilor este în restrângere și chiar și a cantității la această oră rămâne, cu o vreme ușor mai rece, pentru începutul de octombrie, dar de la mijlocul săptămânii începând de joi, este posibil din nou să vorbim de distinctii de instabilitate. Încă un amănunt, pentru zona Moldovei, luna septembrie din acest an, este cea mai ploioasă lună din istorie, și vorbim aici de măsurători din 1901 până în prezent.

Pentru regiunea Moldovei, septembrie a înregistrat în acest an 125,3 litri pe metru pătrat, față de o medie climatologică de 48,8, de trei ori mai mult”, a mai spus șefa ANM.

Sursa: Newsinn