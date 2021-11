Anett Kontaveit a câștigat marele titlul Transylvania Open și s-a calificat la Turneul Campioanelor! Favorita numărul 2 a turneului a învins-o pe dubla campioană de Grand Slam și favorita numărul 1, Simona Halep (6-2, 6-3). Estonianca a venit la Cluj după o proaspătă victorie la Moscova, iar următoarea ei oprire va fi în Mexic, unde se vor întâlni cele mai bune 8 jucătoare de tenis ale lumii. Simona Halep a revenit în forță după o perioadă de recuperare și a reușit să ajungă, pentru al 12-lea an consecutiv, într-o finală WTA.

Anett Kontaveit: Am rămas fără cuvinte! Această săptămână a fost incredibilă pentru mine! Încă îmi este greu să îmi dau seama de tot ce se întâmplă. Vreau să o felicit pe Simona. Este un model pentru mine. Am pierdut în fața ei de multe ori și a fost o onoare să joc cu ea această finală! Mulțumesc organizatorilor pentru acest turneu, totul arată atât de bine și toată lumea a fost atât de ospitalieră!

Bineînțeles, sunt extrem de fericită că am câștigat finala Transylvania Open! Am încercat să nu mă gândesc prea mult la scor, ci mai degrabă să încerc să joc agresiv, dar și să găsesc un echilibru bun al jocului. Din păcate, nu am avut mult timp pentru a vizita Clujul, dar sper să am ocazia să mă întorc aici și să particip la turneul de anul viitor!

Simona Halep: Sunt tristă că nu am câștigat, dar anul viitor voi fi din nou aici, la Transylvania Open! Îi urez lui Anett mult succes la Turneul Campionelor și îi doresc să se bucure de fiecare moment petrecut acolo, pentru că este o competiție cu totul specială! A meritat victoria de astăzi.

Îmi pare rău că nu am avut fanii în sală. Este trist fără spectatori. Dar știu că ne-au urmărit la televizor și că au susținut toate româncele. Am simțit energia lor și le mulțumesc pentru toate sentimentele frumoase pe care mi le transmit prin mesaje sau atunci când ne vedem.

Am petrecut o săptămână minunată la Cluj. Pentru mine a fost un an greu și sincer, nu mă așteptam să joc atât de bine. Însă acasă e întotdeauna mai bine pentru că aici mă simt în siguranță și în control. Mulțumesc Cluj!

Irina Bara și Ekaterine Gorgodze sunt campioanele la dublu. Ele au câștigat finala jucată cu Aleksandra Krunic și Lesley Pattinama Kerkhove, după ce au reușit să întoarcă meciul în favoarea lor în ultimele două seturi (4-6, 6-1, 11-9). Este cel mai important rezultat la dublu obținut de Irina Bara în toată cariera ei.

Irina Bara: Sunt extrem de fericită că am câștigat finala! Cred că eu și facem o echipă foarte bună. Sper ca acest turneu să devină o tradiție. E minunat să putem juca acasă!

Ekaterine Gorgodze: Este al doilea titlu WTA câștigat alături de Irina și vreau să îi mulțumesc. Am petrecut o săptămână grozavă la Cluj și abia aștept să mă întorc aici!

Cel de-al doilea turneu WTA organizat anul acesta în România a adunat campioane de top 100 mondial și două câștigătoare de Grand Slam: Simona Halep și Emma Răducanu. Transylvania Open a fost cel de-al doilea turneu de tenis feminin din circuitul profesionist organizat anul acesta în România și a transformat Cluj-Napoca în singurul oraș din Europa cu două turnee WTA!

Martina Lutkova, supervizor WTA: ­­­­­­Vreau să mulțumesc organizatorilor. Ați fost niște gazde minunate! Am primit reacții foarte pozitive de la jucătoare, antrenori și familiile lor. Mulțumim partenerilor, pentru că fără ei nu am fi putut organiza acest turneu! Mulțumesc foarte mult pentru atmosfera deosebită de plăcută. Mult succes în continuare!

Patrick Ciorcilă, directorul turneului Transylvania Open: Am avut parte de un turneul incredibil și e abia prima ediție! Am văzut determinare, luptă incredibilă, sportivitate, puncte spectaculoase, curaj. Jucătoarele prezente în turneu sunt adevărate modele pentru noi toți! Iar noi am încercat să le oferim aici o experiență unică, cu multe elemente tradiționale, prin care să simtă spiritul Transilvaniei!

2021 a fost un an care ne-a uimit! Winners Open a fost o surpriză, dar Transylvania Open este un vis împlinit care sperăm să continue și să devină un turneu de tradiție, dorit de jucătoare atât pentru intensitatea competiției, cât și pentru felul în care se desfășoară și, de ce nu, entertaining.

Ne-au lipsit însă spectatorii: emoția, aplauzele, încurajările cu care ne încarcă. Ne dorim să trecem cât mai repede peste perioada de restricții, să fim sănătoși și să ne revedem într-o sală plină anul viitor. Mulțumim WTA pentru încredere și susținere, chiar simțim că facem parte din familia globală WTA. Suntem azi aici și datorită partenerilor care, pentru a doua oară, ni s-au alăturat anul acesta, autorităților locale, județene, pentru deschiderea pe care o arată sportului.

Transylvania Open a fost un turneu cu meciuri surprinzătoare, lupte strânse, emoții, dar și victorii categorice. Până în finală s-au servit, pe tabloul principal de simplu, 163 ași, cei mai mulți de Varvara Gracheva: 9. Cel mai lung meci în proba de simplu a fost cel dintre Jaqueline Cristian și Kaja Juvan: 2 ore și 48 minute, iar cel mai scurt a durat o oră: sferturile de finală dintre Emma Raducanu vs. Marta Kostyuk.

Meciurile s-au jucat indoor, pe hard, în BT Arena, pe cele două terenuri de joc amenajate. Pregătirea lor a însemnat o premieră logistică în organizarea de evenimente din România: a fost prima dată când au fost create două terenuri de tenis complet separate într-o sală polivalentă, printr-o cortină realizată din patru straturi, ridicată la 16 metri înălțime. Pentru aceasta s-au folosit 6.000 mp de pânză specială fonoabsorbantă și ignifugă și 400 ml de schele.

În cadrul Transylvania Open WTA250 au concurat 32 de jucătoare la simplu și 16 echipe la dublu. În joc au fost puse 280 de puncte WTA și premii de 235.238 de dolari.

