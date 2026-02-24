Realitatea de Salaj - Știri de Ultimă Oră

Liderl PNL, atac la Bolojan: „Vrea să ne transforme în partidul unui singur om”

Liderl PNL, atac la Bolojan: „Vrea să ne transforme în partidul unui singur om”

Politica -

Tensiuni majore în PNL înainte de Congresul extraordinar de duminică. Liderul liberalilor din Botoșani, Valeriu Iftime, îl acuză pe Ilie Bolojan că susține măsuri care riscă să fractureze partidul și să concentreze excesiv puterea în mâinile președintelui formațiunii, avertizând că o eventuală ruptură ar fi „o greșeală catastrofală”.

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