Premierul desemnat, Adrian Veștea, vine în studioul Realitatea Plus! Își prezintă planul pentru noul Cabinet după retragerea lui Eugen Tomac LIVE TEXT

Publicat 14 iun. 2026, 21:44 Sursă Realitatea.Net

Premierul desemnat, Adrian Veștea, va fi prezent în această seară, în exclusivitate, în studiourile Realitatea Plus. Aceasta este prima sa apariție televizată de amploare după ce președintele Nicușor Dan i-a încredințat mandatul de a forma noul Guvern, în urma retragerii neșteptate a lui Eugen Tomac.

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