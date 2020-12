„Se aprobă suspendarea cursurilor claselor care îsi desfășoară activitatea în corpul de clădire A din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” din municipiul Zalău și anume clasele I C, II C, III D, IV B, V A, V B, V C, V D, V E, V F, VI A, VI B, VI C, VI D, VI E, VI F, VI G, VII A, VII B, VII C, VII D, VII E, VII F, VIII A, VIII B, VIII C, VIII D, VIII E pentru o perioadă de 14 zile respectiv intervalul 23.09 – 06.10. 2020.