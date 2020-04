Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a spus la un post TV, că, dacă premierul refuză să se prezinte în faţa Parlamentului, există un conflict interinstituţional şi va trebui făcută o sesizare la CCR. Afirmația președintelui ALDE, vine după ce premierul Ludovic Orban a declarat vineri că se va prezenta în Parlament atunci când va fi reluată activitatea, dacă va fi invitat.

„Este un gest pe care nu-l inteleg, din mai multe motive. In primul rand, am sa va spun ca Parlamentul lucreaza. Sigur ca a functionat mai greu, mai complicat, utilizand mijloace de comunicare cum ar fi sesiunile organizate pe platforme online. Astazi, de exemplu, am facut un exercitiu si am votat la Senat cu tabletele, deci Parlamentul a putut sa functioneze.

Insa, dupa cum stiti, deja de ieri au fost prezenti parlamentari, fie senatori, fie membri ai Camerei Deputatilor, in Parlament si de saptamana viitoare probabil ca aceasta prezenta va fi si mai consistenta, pentru ca, intr-adevar, constatam cu totii ca aceasta formula a comunicarii de la distanta, chiar si cu mijloace de comunicare moderne, nu este adecvata pentru aceasta institutie care este Parlamentul, institutie de dezbatere democratica unde, pana la urma, contactul vizual direct este necesar.

Dar acum, trecand la punctul doi. Premierul, conform Constitutiei, este obligat, ori de cate ori este invitat la Parlament, sa vina si sa isi prezinte punctul de vedere pe care Parlamentul i-l solicita.

Mai departe, Hotararea nr 4/ 2020, cea prin care s-a votat prelungirea starii de urgenta mai are un punct suplimentar care se refera la obligativitatea premierului de a veni la fiecare 7 zile in fata Parlamentului. El ar trebui sa vina si sa explice care au fost motivele care au dus la prelungirea starii de urgenta precum si masurile pe care le-au luat si pe care intentioneaza sa le ia.

Al treilea lucru. Eu am facut o adresa catre Biroul permanent al Senatului, care a fost adusa la cunostinta Birourilor Permanente ale celor doua Camere, si, ca urmare, Birourile Permanente au hotarat ieri sa ii trimita o scrisoare premierului prin care il invita la Parlament.

Deci, problema cum se organizeaza Parlamentul e problema noastra, nu e problema premierului! Premierul are o singura obligatie: sa vina in fata Parlamentului si sa prezinte raportul care i-a fost solicitat. Bineinteles, in lumina obligatiilor constitutionale extrem de clare, Executivul trebuie sa vina sa se prezinte in fata Parlamentului pentru ca Parlamentul i-a acordat votul de incredere, atat premierului, cat si Cabinetului pe care l-a condus. Deci, aceasta obligatie nu se discuta.

Daca premierul va refuza pentru diferite motive sa se prezinte in fata Parlamentului, atunci suntem in situatia unui conflict interinstitutional, un conflict constitutional, si noi vom sesiza Curtea Constitutionala.

Sunt o serie de lucruri la care suntem foarte atenti si pe mine ma bucura ca si presa a fost foarte atenta pe aceasta componenta a modului in care s-au realizat achizitiile publice si am mai anuntat, va spun din nou, ca se va constitui la Parlament o comisie de ancheta care va investiga Operatiunea Sparanghelul si achizitiile publice facute pe perioada instituirii starii de urgenta, pentru ca institurea starii de urgenta nu trebuie sa puna in paranteza legea si sa permita clientilor politici ai PNL sa faca afaceri si sa se imbogateasca, pana la urma, tot pe carca noastra, a contribuabililor.”

Și preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri că, în cazul în care premierul Ludovic Orban nu va veni în faţa Parlamentului pentru a-l informa cu privire acţiunile legate de criza creată de noul coronavirus, va sesiza Curtea Constituţională, deoarece este vorba „de abuz în serviciu”.