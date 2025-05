Legendarul grup va concerta la 13 mai 2026, pe Arena Națională.

Recitalul face parte din turneul mondial „M72”.

În 2026, caravana muzicală continuă pentru al patrulea an consecutiv, concerte fiind programate în Europa continentală și Marea Britanie.

Potrivit Radio România Cultural, concertul de la București va avea parte de o producție impresionantă, cu o scenă circulară amplasată chiar în mijlocul terenului.

În deschidere, vor urca pe scenă Gojira și Knocked Loose.

Biletele vor fi puse în vânzare de vineri, 30 mai, la ora 10:00:

bilete cu acces general în zona de gazon (o singură categorie)

bilete cu loc pe scaun în cele trei inele ale stadionului

pachete Enhanced Experiences, care oferă acces la beneficii speciale.

Metallica va dona o parte din încasările provenite din bilete către cauze caritabile locale, prin intermediul fundației proprii – All Within My Hands.

Creată în 2017, fundația sprijină comunități care au susținut trupa de-a lungul anilor. Până acum, a strâns peste 20 de milioane de dolari.

Din acești bani, 11,4 milioane au fost investiți în educație tehnică și profesională, inclusiv în programul Metallica Scholars, aflat la a șaptea ediție.

Alte 7,4 milioane au fost folosite pentru a combate insecuritatea alimentară, iar

4,7 milioane au sprijinit intervenții de urgență în caz de calamități.

Turneul mondial „M72”

Metallica a pornit această călătorie muzicală în 2023, iar aventura continuă să redefinească industria muzicală și de divertisment. România se alătură acum acestui parcurs. Turneul „M72” a fost urmărit live de circa patru milioane de fani și lăudat de presa de specialitate.

Billboard l-a numit „o experiență care oferă un nou sens vieții”, iar Los Angeles Times a remarcat că este „cea mai intensă și puternică versiune a trupei din ultimii ani”.

Fondată în 1981, la Los Angeles, de Lars Ulrich (tobe) și James Hetfield (voce/chitară), Metallica este una dintre cele mai influente formații de heavy metal. Grupul a devenit o figură-cheie a scenei thrash metal, alături de Slayer, Megadeth și Anthrax – împreună formând celebra „Big Four”.

Primul lor album, „Kill ‘Em All” (1983), a fost un statement agresiv care a redefinit metalul anilor ’80. Au urmat „Ride the Lightning” (1984) și „Master of Puppets” (1986), ultimul fiind considerat de critici unul dintre cele mai mari albume metal din toate timpurile.

În 1991, Metallica a lansat celebrul „Black Album”, care conține hituri precum: „Enter Sandman”, „The Unforgiven” și

„Nothing Else Matters”, vândut în peste 30 de milioane de exemplare.

Cel mai nou material discografic al trupei este „72 Seasons”, un album matur și introspectiv despre formarea identității în copilărie, care îmbină forța sonoră clasică Metallica cu o profunzime emoțională actualizată.