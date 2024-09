Poate cea mai vocală și controversată figură politică din România, Diana Șoșoacă a fost invitată, astăzi, la Realitatea.NET, în cadrul emisiunii TU DECIZI!, moderată de Ana Maria Păcuraru.

Diana Șoșoacă a explicat, într-un format 1-1 exploziv, ce înseamnă politica naționalistă pe care o promovează. Totodată, în cadrul emisiunii TU DECIZI! au fost abordate și acuzațiile de putinism care i-au fost aduse.

Mai mult, candidata la alegerile prezidențiale a vorbit despre Elena Lasconi, despre care spune că a apărut din jobenul Serviciilor și că este obedientă serviciilor secrete franceze.

Ana Maria Păcuraru: Ați văzut declarația doamnei Elena Lasconi, jignirea către diaspora…

Diana Șoșoacă: Am văzut.

Ana Maria Păcuraru: Care, culmea!, diaspora a crescut partidul USR. Ieri s-a dus doamna Lasconi la Ambasada Franței. Vă aduceți aminte? Și domnul Coldea a fost la ambasada Franței. Ce părere aveți?

Diana Șoșoacă: Eu am spus dintotdeauna: doamna Lasconi a apărut din jobenul Serviciilor și a fost pusă pe firmament. Acum, prin plecarea, printr-o vizită, atenție, n-a fost o recepție, a fost o vizită… Una e să fie invitat la o recepție. Nu a fost nimic anunțat pe cale oficială. Nu a fost nimic anunțat. Ceea ce înseamnă că dânsa este obedientă serviciilor secrete franceze. Eu vă spun ce înseamnă din punct de vedere juridic și din punct de vedere politic. Ceea ce înseamnă că dânsa trebuie să dea cu subsemnatul la Ambasada Franței.

Înseamnă că dânsa are o legătură cu această ambasadă unde se duce fără să aibă o invitație. Să se fi dus să militeze pentru ceva, pentru România. Doi la mână, să te duci la Ambasada Franței… Franța care deține administrarea apei din România. Să te duci acolo și Franța, atenție, care își dorește foarte mult să devină o mare putere și să își… Până acum, Franța a cam condus România. Ne aducem aminte de Cioloș care, în calitate de comisar pe Agricultură, a dat toate beneficiile agriculturii românești către Franța. Le-a cedat, efectiv, iar din acel moment, agricultura românească a fost într-o cădere liberă. Ceea ce a făcut doamna Lasconi… nu pot să o pun ca o chestie de infracționalitate, este treaba serviciilor secrete să documenteze cazul și să pună dosarul pe masa decidenților. Dar față de poporul român și față de diaspora cu expresia aceea de trădare că te-ai dus în afara țării… Dar fata ei nu e în afara țării?

Ana Maria Păcuraru: Dar dumneavoastră de ce ați fost la Ambasada Rusiei? Pentru că am fost invitată la recepții și am fost împreună cu o groază de somități, cu presă, am declarat, am făcut totul public, v-am făcut și live-uri de acolo, chiar am avut cu doamna Anca Alexandrescu, am intrat în emisiunea dânsei exact din Ambasada Rusiei, eu nu am ascuns absolut nimic.

De câte ori am fost, am fost însoțită de către colegi deputați și am adus la cunoștință, am făcut memorii înainte, am anunțat serviciile secrete înainte că mă duc la Ambasada Rusiei, am anunțat Guvernul, am anunțat Parlamentul. Deci la mine totul a fost pe față. Toate instituțiile statului au știut. Am și trimis către presă dovada că am anunțat pe mail-uri toate instituțiile statului că merg acolo și pentru ce problemă? Pentru a nu intra România în război.

Ana Maria Păcuraru: Dacă l-ați întâlni pe Putin, în postura de viitor președinte, ce i-ați spune? Care ar fi primul lucru pe care i-ați spune?

Diana Șoșoacă: În acel context ce să-i spun? În primul rând, o astfel de vizită se aranjează dinainte de către administrațiile prezidențiale. De către Ministerul Afacerilor Externe, de către Guvern. În primul rând, dacă aș face o vizită, și orice vizită pe care o faci într-o altă țară ar trebui să fie benefică pentru România. Ceea ce ar însemna să iau cu mine câțiva oameni de afaceri, astfel încât să se dezvolte niște oportunități de afaceri și să pot să dau românilor locuri de muncă, la niște salarii decente.

Aș discuta, în primul rând, de ce nu ar trebui să treacă conducta de gaz a rușilor prin România. Și aș negocia, exact cum i-a propus la un moment dat lui Băsescu, să treacă acea conductă prin România, să ne-o dea la cel mai mic preț, iar noi să o vindem către Occident, cu ce preț vrem noi. Vă dați seama că acum conduceam Europa?

Eu mi-aș dori să reiau relații diplomatice și economice și cu Rusia, nu numai cu Rusia, cu China, cu țările africane, exact politica pe care a avut-o Ceaușescu, pentru că, așa, avem atâția specialiști care acum nu mai lucrează în România. Lucrează și dezvoltă alte țări și cresc bugetele altor țări. De ce să nu-mi aduc eu specialiștii mei acasă și să lucreze pentru statul român?

