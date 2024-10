Legenda americană a rockului Bruce Springsteen a cântat joi seară în deschiderea unui miting al Kamalei Harris şi, între două cântece, The Boss l-a atacat pe Donald Trump, care face campanie pentru a fi un „tiran”, notează AFP.

Voce a Americii muncitoare şi declasate, Bruce Springsteen este una dintre numeroasele vedete care s-a alăturat democraţilor pentru a mobiliza alegătorii cu mai puţin de două săptămâni înainte de alegeri prezidenţiale extrem de strânse.

„Ea face campanie pentru a fi al 47-lea preşedinte al Statelor Unite. Donald Trump face campanie pentru a deveni un tiran american”, a declarat el pe scena unui miting la Clarkston, în Georgia, înainte ca Barack Obama şi Kamala Harris să ia cuvântul.

Donald Trump „nu înţelege această ţară, istoria ei şi ce înseamnă să fii cu adevărat american”, a declarat starul rock, cunoscut pentru hiturile despre visul american şi defectele sale, precum „Born in the USA”.

„Îmi doresc un preşedinte care să respecte Constituţia, care să nu ameninţe marea noastră democraţie, ci să o protejeze, care să creadă în statul de drept şi tranziţia paşnică a puterii, care să lupte pentru ca femeile să poată alege şi care să vrea a crea o economie pentru clasa de mijloc, benefică tuturor”, a mai spus el pe scenă.

„La aceste alegeri, există un singur candidat care crede în aceste principii: Kamala Harris”, a spus el mulţimii. Bruce Springsteen a cântat şi pentru Barack Obama în 2008 şi 2012 – cei doi sunt prieteni apropiaţi.

Bruce Springsteen a cântat joi seară la Clarkston piesele „The Promised Land”, „Land of Hope and Dreams” şi „Dancing in the Dark”.

