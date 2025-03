Premierul Marcel Ciolacu transmite că, deși „România a îndeplinit toate condițiile tehnice și politice” pentru a fi acceptată în programul Visa Waiver, prin care vizele de călătorie pentru SUA sunt eliminate, există “o chestiune care ține de o întârziere temporară legată de implementarea unor chestiuni tehnice”.

„Demersurile făcute de Guvernul pe care îl conduc privind includerea României în programul Visa Waiver au înregistrat un succes ireversibil pentru cetățenii români.

România a îndeplinit toate condițiile tehnice și politice. Nu există niciun fel de dubiu. De aceea, fac un apel la cei care urlă de pe garduri și care n-au făcut nimic în viața lor pentru țara asta să se abțină să mai speculeze politic o chestiune care ține de o întârziere temporară legată de implementarea unor chestiuni tehnice”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

„Înțeleg că suntem în campania electorală, dar nu vă jucați cu interesele României! Am intrat în Schengen și acum în programul Visa Waiver cu mari eforturi, nu avem nevoie de tot felul de bufoni care să strice totul acum. Folosirea acestei teme din interese meschine, strict electorale, face rău atât României, cât și cetățenilor români”, a adăugat liderul de la Palatul Victoria.

Context

Ministerul Afacerilor Externe a precizat, joi seară, că nu există o comunicare oficială referitoare la modificarea datei la care românii ar putea să călătorească fără viză în Statele Unite ale Americii.

Precizarea, preluată de la Ambasada României la Washington, a fost făcută în contextul în care în presa din România au apărut informații pe surse despre o posibilă amânare a programului Visa Waiver în cazul României.

„Nu există în acest moment nicio comunicare oficială privind modificarea datei avute în vedere pentru actualizarea sistemului de autorizare a călătoriilor – ESTA. România consideră Programul Visa Waiver ca fiind un parteneriat de securitate și avem convingerea că operaționalizarea acestuia va contribui la securitatea frontierelor și la combaterea migrației ilegale”, a transmis MAE.

Aflat la Bruxelles, preşedintele interimar, Ilie Bolojan, a afirmat că, până la finalul lunii martie, autorităţile vor anunţa data de la care se va renunţa la vize pentru românii care călătoresc în SUA.

”Când am ieşit de la Consiliu, m-au informat colegii despre această chestiune. În afară de precizările făcute de Ministerul de Externe nu am alte chestiuni de comentat”, a declarat, joi seară, preşedintele interimar Ilie Bolojan, întrebat ce informaţii are cu privire la amânarea intrării României în Programul Viza Waiver.

„Vă putem spune că, în concordanță cu concentrarea administrației Trump pe securitatea țării, Departamentul pentru Securitate Internă reanalizează recenta desemnare a României în Programul Visa Waiver. În acest moment, nu există actualizări privind implementarea ESTA”, a transmis Departamentul pentru Securitate Internă al SUA într-un răspuns la solicitarea HotNews.

Prin vocea vicepreședintelui american, administrația de la Washignton a criticat anularea alegerilor prezidențiale din România.

Potrivit lui JD Vance, nu poți avea valori democratice comune cu SUA dacă „anulezi alegerile pentru că nu-ți place rezultatul. Și asta s-a întâmplat în România! Nu ai valori comune dacă ți-e atât de frică de oamenii tăi, încât îi faci să tacă”.

Călătorii fără vize în SUA

Românii ar urma să călătorească fără vize în Statele Unite pentru o perioadă de până la 90 de zile, în scop turistic sau de afaceri. Inițial, data stabilită pentru intrarea în programul Visa Waiver a fost 31 martie 2025.

Procesul de aderare a început în urmă cu 20 de ani, după semnarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii.

Recent, cotidianul american The New York Times relata că administrația președintelui Donald Trump analizează posibilitatea de a închide complet granițele SUA pentru cetățeni din 11 țări.

Pe așa-numita „listă roșie” se află Afganistan, Bhutan, Cuba, Iran, Libia, Coreea de Nord, Somalia, Sudan, Siria, Venezuela și Yemen.

Publicația a mai aflat că există și o „listă portocalie” de state, pentru care vizele ar fi drastic restricționate, și care include Belarus, Eritreea, Haiti, Laos, Myanmar, Pakistan, Rusia, Sierra Leone, Sudanul de Sud și Turkmenistan.

The New York Times a precizat că sursele sale oficiale au vorbit sub protecția anonimatului și au avertizat că lista a fost întocmită de Departamentul de Stat cu câteva săptămâni în urmă, fiind posibil să sufere modificări înainte de a ajunge la Casa Albă.