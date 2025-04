Începând din acest weekend, România se va confrunta cu o pătrundere intensă de aer arctic care va transforma vremea de primăvară într-un episod neobișnuit de iarnă târzie. Temperaturile vor scădea semnificativ, iar în unele zone vor fi ninsori, chiar și la altitudini mai mici. De asemenea, ne așteptăm la o serie de zile extrem de reci pentru luna aprilie, cu minime sub pragul de îngheț în mare parte din țară.

Vremea rece, provocată de un anticiclon puternic

Circulația atmosferică va fi dominată de un anticiclon puternic, poziționat în nord-vestul Europei, care va facilita aducerea unei mase de aer foarte rece din Arctica spre centrul și sud-estul continentului. Acest fenomen va determina o scădere bruscă a temperaturilor, cu până la 12 grade mai scăzute decât valorile normale pentru această perioadă a anului.

La altitudini de 1500 m, temperaturile vor ajunge la valori de -7°C până la -12°C, cu mult sub media pe termen lung pentru luna aprilie. În România, diferențele față de normalul acestei perioade vor fi cuprinse între 8 și 12 grade Celsius, iar zonele cele mai afectate vor fi nord-estul țării, unde pătrunderea rece se va resimți cel mai puternic.

Ninsori și îngheț în toată țara

Temperaturile scăzute vor aduce zile extrem de reci în multe regiuni. În zonele de câmpie și colină, temperaturile maxime vor ajunge între 2°C și 10°C, în timp ce la munte, maximele vor rămâne sub zero grade pe tot parcursul zilei. De luni, începând cu nopțile și diminețile, va exista un risc semnificativ de brumă și îngheț, în special în jumătatea nordică a țării, unde minimele vor scădea chiar și sub -5°C.

De asemenea, acest val de frig va aduce vânturi puternice, iar ploile vor deveni lapoviță sau ninsoare în zonele de deal și podiș. În unele regiuni, chiar și în restul țării, se vor înregistra precipitații sub formă de ninsoare. Totuși, intensitatea și extinderea ninsorilor sunt încă incertitudini, iar prognoza va continua să fie monitorizată în zilele următoare.

Când vor fi cele mai reci zile

Deși acest episod de frig este destul de intens, nu este un fenomen neobișnuit pentru data din calendar. În trecut, au mai existat valuri de frig similare, precum cele din 2017 și 2023. Cele mai reci zile vor fi, însă, cele de duminică, luni, marți și miercuri, între 6 și 9 aprilie, când se vor înregistra temperaturi extrem de scăzute și posibile fenomene de îngheț.

Începutul de primăvară se va face simțit abia săptămâna viitoare

Începând de joi, 10 aprilie, este de așteptat o ușoară încălzire a vremii, iar temperaturile vor urca treptat. Totuși, vremea caldă și primăvăratică pare să se stabilească în România abia spre finalul săptămânii viitoare, când vom putea spune, în sfârșit, „bun venit primăvară”.

Sursa: Newsinn