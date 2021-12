Începând de luni 06.12.2021, societatea Transurbis reînnoiește titlurile de călătorie sub forma de “card pensionar”, pentru anul 2022.

Titlul de călătorie “card pensionar” are valabilitate un an, iar beneficiarul are obligația de a valida cardul la fiecare urcare în autobuz.

Documente necesare pentru reînnoirea titlului de călătorie:

Copie și original cupon de pensie/ copie și original decizie de pensionare;

Copie și original BI/ CI;

Cerere și declarație pe propria răspundere pentru eliberarea gratuită a cardului de călătorie pe mijloacele de transport ale S.C. Transurbis S.A.

Card de calatorie.

Punctele de eliberare a cardurilor sunt:

Cartier Brădet, str. Gh. Doja – de luni până duminică în intervalul orar 600 – 2300;

Clădirea Translivania (Piața Iuliu Maniu) – de luni până vineri în intervalul orar 600 – 2200 și sâmbaătă, în intervalul orar 700 – 1500;

Uz Casnic (str Armoniei) – de luni până vineri, în intervalul orar 600 – 2200 și sâmbătă, în intervalul orar 700 – 1500.

Beneficiază de această facilitate pensionarii cu domiciliul în Municipiul Zalău, indiferent de vârsta sau motivele de pensionare, precum și persoanele vârstnice definite conform art.1, alin.4 din Legea 17/2000 republicată, privind asistența socială a persoanelor vârstnice (adică persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege), inclusiv copiii care beneficiază de pensie de urmaș, cu domiciliul în Zalău.

Sursa: Realitatea de Salaj