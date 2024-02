Liviu Dragnea, fostul lider al PSD, avertiza în urmă cu aproape un an că fostul număr 2 în SRI, Florian Coldea, și-ar dori să revină în activitate și să unească Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe într-o singură structură, pe care să o conducă. În exclusivitate la emisiunea Culisele Statului Paralel, fostul lider PSD a prezentat schema unei alianțe făcute de Florian Coldea, în cadrul căreia se află nume controversate, precum Sorin Grindeanu.

„Noi il avem aici pe Florian Coldea. Visul lui permament, pe care-l are și acum, e ca el să unească SRI și SIE într-o singură structură pe care el s-o conducă. Coldea are nevoie de o majoritate parlamentară – PSD, AUR si, la nevoie, USR. Toate aceste partide ling clanța la Ambasada Americii.

Ăștia de aici (și arată spre AUR), prin Coldea, ăștia de aici (și arată spre PSD), prin Ciolacu și Grindeanu”, a explicat Liviu Dragnea.

Președintele României ar fi Mircea Geoană, iar premierul numit ar urma să fie Călin Georgescu la propunerea AUR. Acesta ar urma să fie susținut și de PSD, mai spune Dragnea.

„Prin Grindeanu a început să se discute cu americanii. Ei încearcă să-l convingă pe Marceluș să înțeleagă că asta e singura variantă, si anume PSD + AUR, repet, la nevoie ori, ori cu USR, ori cu altcineva”, a mai afirmat Liviu Dragnea.

La vremea respectivă (mai 2023) Claudiu Târziu a fost văzut cum intră la același restaurant unde a fost și Florian Coldea, fostul director SRI. Senatorul AUR susține că nu au vorbit.

„În ciuda tututor uneltirilor care sunt împotriva noastră făcute de serviciile secrete, de partidele care au jefuit România, fratele meu Claudiu Târziu nu s-a văzut niciodată cu Florian Coldea, unul dintre cei mai toxici indivizi”, a declarat și liderul AUR, George Simion.