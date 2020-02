Principalele forțe politice de opoziție din județul Sălaj, PNL-USR-PLUS, au demarat discuții de principiu pentru susținerea unor candidați comuni la funcția de primar al municipiului Zalău și la președinția Consiliului Județean Sălaj. Și asta în perspectiva alegerilor locale din acest an.

„Mă bucur că suntem primul județ din țară unde liderii PNL și USR – PLUS au avut înțelepciunea și pragmatismul de a se pune de acord cu privire la o strategie comună pentru alegerile locale. Avem astfel premisa de a așeza municipiul și județul pe calea dezvoltării și a normalității. În cel mai scurt timp vom comunica numele candidaților și programul nostru politic pentru sălăjeni. Sunt convins că, alături de oameni de bună credință, vom reuși să oprim „teleormanizarea” Sălajului și să preluăm modelul eficienței administrative din orașe precum Cluj, Oradea sau Alba Iulia”, a declarat Lucian Bode, președintele PNL Sălaj.

„La alegerile locale din acest an principalul obiectiv al PLUS este înlăturarea PSD din structurile locale. PLUS va construi majoritatea în consiliile locale împreună cu USR şi PNL. Scopul principal al Alianţei USR PLUS este îndreptarea spre o guvernare de dreapta, atât centrală cât şi în primării. De aceea, ne bucurăm și suntem mulțumiți de colaborarea cu PNL în atingerea acestui obiectiv” a susținut Florin Iordache, președintele PLUS Sălaj.

„Acordul de astăzi reprezintă o strategie menită sa aducă județul Sălaj și municipiul Zalău pe drumul unei dezvoltări reale și a unei mai bune deschideri spre Europa” a declarat Cosmin Viașu, președintele USR Sălaj.

Discuțiile vor continua în următoarele săptămâni în vederea oficializării acestei alianțe și pentru a desemna candidații comuni pentru cele două funcții – primar al municipiului Zalău și președinte al Consiliului Județean Sălaj.