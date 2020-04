La Muzeul Județean de Istorie și Artă (MJIA) Zalău, suspendarea activităților cu publicul, respectiv vizitarea spațiilor expoziționale și a activităților culturale până la încetarea stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, continuă.

Potrivit reprezentanților instituției de cultură, munca nu este întreruptă, iar specialiștii muzeului (cercetători științifici, muzeografi, restauratori, conservatori etc.) desfășoară alte activități specifice, cum ar fi: valorificarea informațiilor din cercetările de teren (arheologice, antropologice, etnografice etc.); redactarea unor cărți și/sau articole științifice ce vor fi publicate; întocmirea dosarelor de clasare a pieselor de patrimoniu; procesarea scanărilor fotogrammetrice a pieselor din patrimoniul muzeului; modelarea 3D a unor artefacte arheologice; transcrierea interviurilor realizate în teren, activități de pedagogie muzeală (online) pentru copii etc. Toate aceste activități și multe altele (cum sunt cele de conservare și restaurare a patrimoniului) se realizează atât în forma de telemuncă (acolo unde este posibil) cât și în spațiile muzeului, respectând toate măsurile pentru protejarea împotriva infectării cu Covid-19. De asemenea, se lucrează la identificarea și punerea în practică a diverse forme de a aduce în fața publicului rezultatul activității acestora și în această perioadă, cum ar fi expoziții virtuale, vizite virtuale, vizionări online a unor filme documentare, prezentare online și/sau modelari 3D a patrimoniului etc.

„Așadar stațiacasă venim noi la voi în această perioadă. Vă pregătim diverse surprize în perioadă următoare, atât pe pagina de Facebook (dați un like paginii https://www.facebook.com/muzeuzalau.ro/ pentru a ne urmări și a fi la curent cu ultimele noutăți) , cât și pe site (http://muzeuzalau.ro ), pagina de Instagram și cea de Youtube a muzeului”, a precizat dr. Corina Bejinariu – manager MJIA Zalău.