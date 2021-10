Noile restricţii aprobate de autorităţi au intrat în vigoare la miezul nopţii, ele vizând în principal folosirea pe scară largă a certificatului verde, astfel încât fără acest document se va putea intra doar în magazinele esenţiale.

Purtarea măştii de protecţie redevine obligatorie peste tot, inclusiv pe stradă, se reintroduc restricţiile de circulaţie pe timpul nopţii, iar evenimentele private sunt interzise.

Potrivit secretarul de stat Raed Arafat, accesul în mall-uri este permis, începând de luni, doar în baza certificatului verde sau a dovezii trecerii prin boală. El a explicat că în magazinele esenţiale, alimentare sau farmacii, va fi permis accesul şi celor nevaccinaţi, dar trebuie să meargă în farmacii din afara centrelor comerciale mari.

De asemenea, accesul în toate zonele care nu sunt esenţiale se va face numai cu certificatul verde, pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală, iar pentru magazinele esenţiale, se poate intra fără certificat verde, a spus Arafat la Palatul Victoria.

”Dacă nu ai certificat verde, mergi la farmaciile care nu sunt în mall. Dacă nu ai certificat verde, mergi la magazine care nu sunt în mall”, a spus Raed Arafat.

El a precizat că esenţiale sunt magazinele care comercializează alimente. ”În rest, în mall-uri se intră cu certificat verde”, a mai spus Arafat.

Secretarul de stat a precizat că, în cazul copiilor sub vârsta vaccinării, aceştia nu pot intra în zonele unde se impune obligativitatea certificatului verde decât dacă sunt însoţiţi de adulţi care sunt vaccinaţi.

În clădirile publice, oficiale, este obligatorie prezentarea cefrtificatului verde pentru vaccinat sau cel trecut prin boală sau testat, pentru toţi cei care nu lucrează în acea clădire. ”Oamenii care vin cu treabă vor trebui să prezinte certificatul”, a spus el, arătând că, în cazul clădurilor private cu peste 50 de persoane, la fel se va prezenta certificatul verde, dovada trecerii prin boală sau cu test.

În privinţa angajaţilor, Raed Arafat a precizat că prevederea nu poate fi făcută prin Hotărâre de Guvern, ci prin modificare legislativă, propunerea legislativă fiind deja trimisă la Parlament.

Întrebat dacă la manifestările religioase se impune prezenţa cu certificat verde, Raed Arafat a spus că este o decizie luată la nivelul CNSU şi nu se va impune certificatul verde.

Alte restricţii vizează interzicerea circulaţiei persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 22,00-05,00, cu anumite excepţii, oprirea activităţii tuturor agenţilor economici la ora 21, închiderea barurilor, cluburilor şi discotecilor, interzicerea evenimentelor private (nunţi, botezuri, mese festive etc.), a concertelor şi spectacolelor, interzicerea participării spectatorilor la competiţiile sportive.

Activitatea restaurantelor, cafenelelor etc. în interiorul clădirilor şi la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului.

De asemenea, programul de lucru trebuie să se desfăşoare în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru cel puţin 50% din angajaţi;

Totodată, masca de protecţie redevine obligatorie în toate spaţiile publice închise şi deschise, precum şi la locul de muncă şi în mijloacele de transport în comun.

Tot de azi, elevii din grădiniţele şi şcolile de stat intră în vacanţă pentru două săptămâni şi se suspendă activitatea afterschool-urilor.

Totuşi, articolul din hotărârea CNSU care viza suspendarea activităţii cu prezenţă fizică în grădiniţele şi şcolile private nu a fost preluat în hotărârea de Guvern ulterioară, astfel că acestea pot primi elevii. Guvernul se reuneşte, azi, la ora 11.00, pentru a „remedia” această „scăpare”, a afirmat ministrul interimar al Finanţelor, Dan Vîlceanu.