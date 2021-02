Marad Concept SRL și NET Plug oferă un drept la replică cu privire la articolul „CNAIR, cadou de 6,4 milioane de euro, din banii noștri, firmei VESTA, chiar în Ajunul Crăciunului. TUNUL financiar care-i va surprinde chiar și pe procurorii DNA”.

„Nici Radu Spirea si nici Vesta Investment SRL nu sunt si nu au fost niciodata asociati ai Societatii Marad Concept SRL, lucru care poate fi verificat prin simpla consultare a evidentelor publice si imediat accesibile la Oficiul National al Registrului Comertului.

Societatea NET Plug SRL a fost infiintata si a inceput sa functioneze din anul 2004. Printre asociatii acesteia nu se regaseste Narcis Neaga, direct sau indirect.

Colaborarea Net Plug cu Vesta Investment dar si cu numerosi alti parteneri importanti din domeniul telecomunicatiilor sau cu alte institutii ale statului s-a derulat cu mult inainte de anul 2016.

In ceea ce priveste Societatea Net Plug, aceasta are cinci angajati si pana la acest moment nu a avut litigii sau alte probleme legale si isi indeplineste obligatiilor contractuale asumate, fiind de notorietate faptul ca in domeniul IT nu numarul ci calitatea personalului si competentele acestuia sunt importante”, se arată în dreptul la replică.

„In ceea ce priveste Asocierea Marad Concept – Net Plug, oferta nu a fost declarata castigatoare de CNAIR ci de organismele competente in materie de achizitii publice prin decizii definitive. Mai mult, Mariana Ionita, in calitate de Director General al CNAIR, a fost obligata sa puna in aplicare deciziile CNSC-ului ramase definitive dar desi comunicatul in care am fost declarati castigatori a fost transmis in data 02.03.2020, contractul a fost semnat in 11.12.2020, dupa mai bine de 9 luni de la data comunicarii.

Articolul publicat pe site include referinte la Societatile MARAD si NET PLUG si asocieri care nu au nici un temei cu Radu Spirea si Vesta INVESTMENT si cu fapte care la acest moment fac obiectul unor alte investigatii si decizii ale organelor competente in materie de concurenta care nu au nicio legatura cu contractul incheiat intre societatile nostre si CNAIR”, mai menționează sursa citată.

Potrivit sursei citate, „denumirea societatii Marad Concept provine din abrevierea prenumelui si numelui asociatului, Maria Danciu (diminutivul folosit fiind Mara)”.



„In ceea ce priveste cele sustinute de fostul director juridic Alin Goga, de profesie jurist, in sensul ca un astfel de contract de mare complexitate, a carui durata de executie este de 2-3 ani se poate realiza cu 30-50.000 (lei sau euro?) precizam ca obiectul Contractului incheiat cu CNAIR implica, printre altele:

– masurarea marcajelor rutiere pe o distanta de peste 50.000 km ( cei 17.000 km ai retelei de drumuri nationale au intre 3 si 8 linii de marcaj, functie de categoria drumului);

– identificarea, fotografierea, localizarea GPS si kilometrica, completarea pentru fiecare indicator in parte a mai multor specificatii in baza de date, fixarea lor pe o harta interactiva a peste 500.000 indicatoare;

– identificarea, fotografierea, localizarea GPS si kilometrica, completarea pentru fiecare element pasiv de siguranta rutiera in baza de date si fixarea lor pe o harta interactiva (parapeti metalici, din beton, pe cablu si rotitori) pentru zeci de mii de kilometri

– masurarea dimensionala, a inscrisurilor, a coeficientului de retroreflexie pentru fiecare indicator si panou rutier aflate pe toate sectoarele de drum periculoase,

– furnizarea si instalarea bazei de date si a hartii interactive, actualizarea acestora, furnizarea de terminale mobile inteligente pentru fiecare SDN in parte, instruirea personalului, mentenanta sistemului informatic pe o perioada de 5 ani, transferarea drepturilor de autor catre CNAIR”, mai menționează sursa citată.