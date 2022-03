Lista completă a trofeelor atribuite în cadrul celor 23 de categorii de premii care au fost decernate duminică seară la gala Oscar 2022.

Premiile Oscar sunt atribuite în fiecare an pe baza voturilor exprimate de cei aproximativ 9.000 de membri ai Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences – AMPAS).

Cea de-a 94-a gală de decernare a premiilor Oscar a avut loc la Dolby Theatre din Los Angeles. Evenimentul a fost prezentat de actriţele Regina Hall, Amy Schumer şi Wanda Sykes.

Gala a fost transmisă în direct în Statele Unite de postul de televiziune ABC şi a fost difuzată în peste 225 de ţări şi teritorii din întreaga lume.

Prezentăm mai jos lista completă a premiilor decernate la gala Oscar 2022:

Cel mai bun film: „CODA”

Cea mai bună regie: Jane Campion („The Power of the Dog”)

Cel mai bun actor în rol principal: Will Smith („King Richard”)

Cea mai bună actriţă în rol principal: Jessica Chastain („The Eyes of Tammy Faye”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Troy Kotsur („CODA”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Ariana DeBose („West Side Story”)

Cel mai bun lungmetraj internaţional: „Drive My Car” (Japonia)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Encanto”

Cea mai bună scenografie: „Dune”

Cel mai bun scenariu adaptat: „CODA”

Cel mai bun scenariu original: „Belfast”

Cea mai bună imagine: „Dune”

Cel mai bun montaj: „Dune”

Cea mai bună coloană sonoră: „Dune”

Cel mai bun cântec original: „No Time to Die” (interpretat de Billie Eilish pentru filmul „No Time to Die”)

Cel mai bun sunet: „Dune”

Cele mai bune efecte vizuale: „Dune”

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: „The Eyes of Tammy Faye”

Cele mai bune costume: „Cruella”

Cel mai bun scurtmetraj animat: „The Windshield Wiper”

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: „The Long Goodbye”

Cel mai bun lungmetraj documentar: „Summer of Soul (…or, when the revolution could not be televised)”

Cel mai bun scurtmetraj documentar: „The Queen of Basketball”

Premii onorifice: Samuel L. Jackson, Elain May, Liv Ullmann

Premiul umanitar Jean Hersholt: Danny Glover.